Tập đoàn FPT (FPT) do đại gia Trương Gia Bình giữ vị trí Chủ tịch mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng mạnh so với cùng kỳ.

Trong 3 tháng gần nhất, FPT ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 15.903 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng mạnh, trong khi giá vốn bán hàng tăng từ 13.762 tỷ đồng lên 9.744 tỷ đồng giúp FPT ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 6.159 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của FPT giảm mạnh gần 200 tỷ đồng xuống chỉ còn 327 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng giảm gần 100 tỷ đồng xuống còn 308 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm từ 266 tỷ đồng xuống chỉ còn 129 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ ghi nhận lần lượt 1.564 tỷ đồng và 1.807 tỷ đồng. Kết quả, FPT ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2.948 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

FPT của đại gia Trương Gia Bình thu lãi hơn 25 tỷ đồng mỗi ngày trong 9 tháng đầu năm

Sau khi trừ các khoản chi phí khác, FPT ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế 2.909 tỷ đồng và lợi nhuận kế toán sau thuế 2.478 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,7 và 19,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 3 tháng gần nhất, mỗi ngày FPT lãi sau thuế hơn 27,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 45.241 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 8.111 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2023 và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6.927 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tương đương, mỗi ngày doanh nghiệp do đại gia Trương Gia Bình làm Chủ tịch ghi nhận lãi sau thuế hơn 25,6 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh tăng mạnh trong quý 3 so với cùng kỳ năm 2023, FPT cho biết chủ yếu do tăng trưởng của mảng dịch vụ công nghệ thông tin thị trường nước ngoài. Theo đó, trong quý 3, mảng này mang về doanh thu 8.095 tỷ đồng, tăng 26,5%, lợi nhuận trước thuế đạt 1.315 tỷ đồng, tăng trưởng 26,1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 51% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của tập đoàn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, mảng dịch vụ công nghệ thông tin thị trường nước ngoài mang về doanh thu 22.668 tỷ đồng, tăng 28,6%, lợi nhuận trước thuế đạt 3.614 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 50% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của tập đoàn.

Năm 2024, FPT đã đặt mục tiêu doanh thu dự kiến đạt 61.850 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 10.875 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, FPT đã hoàn thành 73% kế hoạch doanh thu và 74,5% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/9, FPT có tổng tài sản 67.582 tỷ đồng, tăng gần 7.300 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp đại gia Trương Gia Bình sở hữu kho tiền hơn 27.000 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp chiếm 7.936 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 19.443 tỷ đồng. Số tiền hơn 1 tỷ USD này mang về cho FPT 865 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng.

Nợ phải trả của FPT tăng nhẹ gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm lên 32.217 tỷ đồng. Chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 30.970 tỷ đồng, trong đó nợ và thuê tài chính ngắn hạn chiếm 14.168 tỷ đồng. Nợ dài hạn của FPT chỉ chiếm 1.248 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 478 tỷ đồng. FPT đang có 11.264 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

