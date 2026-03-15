Dubai vắng như 'thành phố ma', khách sạn hạ giá vẫn vắng tanh

Dubai vốn nổi tiếng vì những biệt thự khổng lồ, khu nghỉ dưỡng sang trọng và các nhà hàng đạt Michelin. Nhưng trong gần hai tuần kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, hình ảnh được trau chuốt ấy gần như đã biến mất.

Hiện tại Dubai, thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), được ví như "thành phố ma" khi quốc gia vùng Vịnh này phải gánh chịu hai phần ba các cuộc tấn công của Iran.

Những quầy bar ven biển, ghế tắm nắng và bể bơi vắng tanh trở thành hình ảnh quen thuộc, trong khi các cửa hàng xa xỉ như Gucci cũng đồng loạt đóng cửa. Một số điểm tham quan du lịch thậm chí phải ngừng hoạt động, gồm các công viên chủ đề Dubai Parks and Resorts, Global Village và vòng quay quan sát Ain Dubai.

Bãi biển ở Dubai vắng tanh. Ảnh: N/C

Trong khi đó, các khách sạn đang tung ra mức giá phòng rẻ hơn nhằm thu hút những du khách đang e ngại.

Một người dân địa phương nói với tờ Daily Mail: "Thông thường vào ngày thứ Sáu, giao thông sẽ tắc nghẽn và các nhà hàng, cửa hàng luôn đông nghịt, nhưng giờ đây nơi này vắng lặng như thành phố ma. Tôi nghe bạn bè kể tại một số khách sạn và khu nghỉ dưỡng lớn, ban quản lý yêu cầu nhân viên phải nghỉ phép có lương ngay lúc này vì hầu như không còn khách, nên cũng chẳng có việc để làm".

Hàng nghìn cư dân và du khách đã rời khỏi Dubai - thành phố nơi cứ 10 người thì có 9 người nước ngoài. Nhưng không phải ai cũng có thể lên máy bay rời đi. Dữ liệu do hãng phân tích du lịch Cirium cung cấp cho Metro cho thấy gần một nửa số chuyến bay rời Trung Đông trong ngày 10/3 đã bị hủy, tương đương 228 chuyến. Điều này có thể gây tổn thất kinh tế lớn cho Dubai, bởi thành phố phụ thuộc nhiều vào ngành du lịch.

Tuy nhiên, lực lượng lao động nhập cư tại Dubai - vốn bị ràng buộc với công việc do quy định về visa - có thể là nhóm chịu tác động nặng nề nhất. Một quản lý quán cà phê người Pakistan cho biết lo lắng về "tương lai phía trước".

"Kỳ nghỉ xuân của học sinh bắt đầu từ hôm nay nhưng hầu như không còn thấy bóng dáng trẻ em phương Tây ở đâu cả", người này nói thêm. "Chúng đều đã được cha mẹ đưa về nước".

Các nhà hàng, quán ăn không bóng người. Ảnh: N/C

Các cuộc tấn công của Iran đến nay đã khiến nhiều khách sạn 5 sao ở Dubai bốc cháy, làm vỡ kính các căn hộ hạng sang và gây hư hại khu trung tâm tài chính của thành phố.

Nhiều du khách bắt đầu băn khoăn liệu đến Dubai lúc này có còn an toàn hay không, trong khi các influencer vẫn liên tục đăng tải những nội dung kêu gọi "hãy bình tĩnh và tiếp tục như bình thường". Theo các chuyên gia, họ làm vậy vì có thể đối mặt với nguy cơ bị truy tố nếu đăng tải nội dung đi ngược lại "quan điểm chính thức" về cuộc xung đột.

Nick Rowles-Davies, luật sư quốc tế đang làm việc tại Dubai và là Giám đốc điều hành nền tảng tài trợ kiện tụng Lexolent, cho biết: "UAE có tiền lệ xử lý hình sự các vụ lan truyền thông tin sai lệch, kể cả trong những giai đoạn nhạy cảm như tình trạng khẩn cấp vì Covid-19. Việc xử lý không chỉ mang tính hình thức, do nhà chức trách nhiều lần nhấn mạnh rằng ngay cả việc chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng cũng có thể khiến người đăng vướng rủi ro pháp lý, nhất là khi gây hoang mang hoặc mất trật tự".

Dubai nằm trong top 10 điểm đến hàng đầu thế giới. Năm ngoái, quốc gia này đón 19,59 triệu lượt khách du lịch.