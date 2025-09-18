Fed hạ lãi suất, giá vàng và thị trường tài chính phản ứng ra sao?

Giá vàng biến động ngay sau quyết định của Fed

Trong phiên giao dịch, hợp đồng vàng giao tháng 12 tăng nhẹ 2,40 USD lên 3.727 USD/ounce. Trước đó, ngày 15/9, vàng từng đạt đỉnh lịch sử, khiến một số nhà đầu tư ngắn hạn tranh thủ bán chốt lời. Ngược lại, giá bạc giao tháng 12 giảm 0,557 USD, còn 42,38 USD/ounce.

Việc Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất mới xuống 4,00 – 4,25%, được thị trường dự báo rộng rãi từ trước. Đây là lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, đa số thành viên Fed cho rằng sẽ không tiếp tục giảm thêm trong năm nay, do đó phản ứng thị trường nhìn chung khá thận trọng.

Thị trường tài chính khác phản ứng ra sao?

Ngay sau cuộc họp Fed, chỉ số USD tăng nhẹ, trong khi giá dầu thô giảm về khoảng 64,25 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng hạ xuống 3,997%, thấp hơn đôi chút so với trước thời điểm công bố.

Chứng khoán Mỹ chốt phiên trái chiều ngày thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm nay. Các quan chức Fed đã bỏ phiếu ủng hộ giảm 25 điểm cơ bản, động thái vốn được thị trường kỳ vọng, sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5%, trong khi S&P 500 giảm 0,1% và Nasdaq Composite – vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ – mất 0,3%.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo rằng quyết định lần này là một “đợt cắt giảm để quản lý rủi ro”, trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu và lạm phát vẫn ở mức cao.

Tác động từ quyết định này chưa tạo ra biến động lớn, bởi giới đầu tư đang chờ những phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell để làm rõ định hướng chính sách tiền tệ sắp tới cũng như tính độc lập trong các quyết định của Fed.

Triển vọng kỹ thuật của vàng và bạc thế nào?

Về kỹ thuật, giới phân tích đánh giá phe mua (bulls) vẫn đang nắm lợi thế ngắn hạn với vàng. Mục tiêu tăng tiếp theo là vượt ngưỡng kháng cự 3.800 USD/ounce, trong khi ngưỡng hỗ trợ quan trọng nằm ở 3.600 USD. Hiện tại, mức kháng cự gần nhất là 3.739,90 USD rồi đến 3.750 USD; hỗ trợ lần lượt ở 3.685 USD và 3.650 USD. Chỉ số đánh giá thị trường Wyckoff dành cho vàng đạt 8,5/10 – cho thấy xu hướng tăng khá mạnh.

Tương tự, bạc giao tháng 12 cũng nghiêng về phe mua. Ngưỡng kháng cự cần vượt là 45 USD/ounce, trong khi hỗ trợ mạnh ở 40 USD. Mức kháng cự gần nhất là 42,50 USD và 43 USD; hỗ trợ ở 41,55 USD rồi đến 41,08 USD. Chỉ số Wyckoff cho bạc đạt 8,0/10 – phản ánh triển vọng tích cực.