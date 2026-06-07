EVN báo lãi cấp số nhân, xoá sạch lỗ luỹ kế

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 vừa công bố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam-EVN vừa chuyển từ lỗ luỹ kế hàng chục nghìn từ đồng quay đầu sang lãi "đậm". Cụ thể, tại thời điểm ngày 31/12/2025, EVN ghi nhận lãi sau thuế chưa phân phối 5.533 tỷ đồng. Trong khi, lỗ lũy kế cuối năm kề trước ở cực âm 38.556 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2025 của EVN tăng mạnh so với năm trước. Ảnh minh hoạ VGP.

Kết quả này có đóng góp từ việc doanh thu thuần cả năm 2025 của EVN tăng hơn 11% so với năm 2024, đạt 645.658 tỷ đồng dù giá vốn chỉ tăng gần 3,5%. Điều này giúp lãi gộp của EVN tăng đến hơn 94% so với năm 2024 và đạt 96.351 tỷ đồng.

Các khoản chi phí của EVN không có quá nhiều biến động, trừ việc "phình" to 8% chi phí tài chính so với năm trước, lên thành 23.654 tỷ đồng; và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10%, từ 15.734 tỷ đồng lên 17.374 tỷ đồng.

EVN ghi nhận 1.913 tỷ đồng lợi nhuận khác, cao gấp 2,4 lần so với năm trước.

Kết quả, EVN báo lãi 54.753 tỷ đồng trước thuế; và 51.881 tỷ đồng lãi sau thuế, cao gấp 6,3 lần so với năm 2024.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của EVN đạt hơn 783.089 tỷ đồng, tăng gần 16% so với năm 2024. Thời điểm này, EVN có 20.055 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng gần 17% so với đầu năm. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có tới 132.388 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, theo thuyết minh đây là mục có giá trị thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến biến động giá trị.

Ở tài sản dài hạn, đáng chú ý, năm 2025 EVN tăng 20.066 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tương ứng tăng 31,6% so với năm ngoái, lên thành 83.464 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, chi phí xây dựng cơ bản dở dang này được sử dụng chủ yếu vào 8 dự án bao gồm Nhiệt điện Quảng Trạch 1; Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch. Cùng đó là các đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, Quảng trạch – Dốc Sỏi, Lào Cai – Vĩnh Yên; đường dây 500kV Nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng; nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III và IV.

Ngoài ra còn có 1.314 tỷ đồng Dự án Nhà máy Điện Hạt nhân Ninh Thuận 1, dự án được thông qua tiếp tục chủ trương đầu tư vào cuối năm 2024. EVN cho biết tại ngày lập báo cáo, Tập đoàn đang thực hiện các bước để tiếp tục triển khai dự án.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của EVN tại ngày 31/12/2025 ghi nhận mức 523.450 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 227.246 tỷ đồng, tương ứng khoảng 43,4%.

Bên cạnh kết quả kinh doanh đột biến, năm 2025 cũng chứng kiến việc thay đổi cơ cấu của EVN với việc sáp nhập các Công ty TNHH MTV Điện lực vào các Tổng công ty điện lực miền của Tập đoàn.

EVN cũng hoàn thành việc sáp nhập các công ty điện lực theo đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời kết thúc hoạt động điện lực cấp huyện. Theo đó, công ty điện lực bị sáp nhập chuyển toàn bộ lao động, vốn, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty được sáp nhập.

Đồng thời, Tập đoàn này tiếp nhận Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 vào tháng 4/2/2025 dưới hình thức ghi nhận tăng tài sản và tăng vốn nhà nước tại Tập đoàn với giá căn cứ theo Nghị định số 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam; và Quyết định số 315/QĐ-BCT về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao công trình điện sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đến tháng 6/2025, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam có quyết định thành lập Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch. Theo đó, Nhà máy này trở thành đơn vị trực thuộc EVN kể từ ngày 6/6/2025.