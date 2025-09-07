Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 72 năm 2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỉ đồng của EVN vào giá điện

Tại Dự thảo Nghị định lần 3, Bộ Công Thương đã bổ sung nội dung "các khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện nhưng chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân trước đây".

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị trên thế giới, chi phí mua điện tăng cao trong giai đoạn 2022-2023, dẫn đến EVN gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, số lỗ lũy kế 2 năm này khoảng 50.029 tỉ đồng. Đến hết năm 2024, số lỗ lũy kế của Công ty mẹ - EVN vẫn còn khoảng 44.792 tỉ đồng.

"Nếu không được tính toán để thu hồi trong giá điện thì sẽ không bù đắp kịp thời phần vốn đầu tư Nhà nước giảm trong giai đoạn các năm trước đây" - Bộ Công Thương cho biết. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất 2 phương án để đưa khoản lỗ trên giá bán lẻ điện bình quân.

Phương án 1, các khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân trước đây, được xác định theo kết quả hoạt động kinh doanh, có giảm trừ lợi nhuận khác nếu có trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thuộc báo cáo tài chính riêng hằng năm của Công ty mẹ EVN đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập từ năm 2022 trở đi. Bộ Công Thương xem xét, có ý kiến đối với phương án phân bổ các khoản chi phí tại điểm này do EVN đề xuất.

Phân bổ khoản lỗ 44.792 tỉ đồng của EVN vào giá điện, 2 phương án

Theo Bộ Công Thương, phương án 1 được bổ sung nhằm thực hiện ở phạm vi rộng, không những cho phép phân bổ các khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân năm 2022, năm 2023 mà sẽ được áp dụng các năm tới nếu tiếp tục xảy ra tình trạng thua lỗ như các năm 2022-2023.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng cho rằng, việc cho phép này đã nhận được nhiều ý kiến dư luận phản ánh là làm triệt tiêu động lực của các đơn vị điện lực trong việc kiểm soát các chi phí liên quan do sẽ được bù đắp thông qua giá bán lẻ điện bình quân.

Với phương án 2, các khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân từ năm 2022 đến trước năm Nghị định này có hiệu lực thi hành, được xác định theo kết quả hoạt động kinh doanh, có giảm trừ lợi nhuận hoạt động khác (nếu có) trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thuộc báo cáo tài chính riêng hằng năm của Công ty mẹ EVN đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập. Bộ Công Thương xem xét, có ý kiến đối với phương án phân bổ các khoản chi phí tại điểm này do EVN đề xuất.

Với phương án 2, cơ quan soạn thảo nhìn nhận chỉ nhằm mục đích xử lý khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân từ năm 2022 đến trước năm Nghị định này có hiệu lực thi hành, không áp dụng cho những năm tới nếu tiếp tục xảy ra và cũng nhằm yêu cầu các đơn vị điện lực rà soát, bám sát và cân nhắc trong việc triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo giảm thiểu và hơn nữa là không để xảy ra việc này trong thời gian tới.

Cùng với đó, Bộ Công Thương đề xuất sẽ phân bổ chênh lệch tỉ giá đánh giá lại chưa được phân bổ, chênh lệch tỉ giá chưa được ghi nhận và thanh toán cho các nhà máy điện theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán điện.