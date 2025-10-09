Được ví như "gà đẻ trứng vàng" của Shark Bình, Cổng thanh toán Ngân Lượng có quy mô thế nào?

Giảm vốn đột ngột từ 369 tỷ xuống 52,7 tỷ

Công ty Cổ phần trung gian thanh toán Ngân Lượng (tên gọi cũ là Công ty cổ phần Ngân Lượng) được thành lập từ năm 2012, đã cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam từ khá sớm, trở thành ví điện tử và cổng thanh toán trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam. Cổng thanh toán Ngân Lượng là một trong những sản phẩm thành công đầu tiên trong hệ sinh thái NextTech của Shark Bình và được coi là "con gà đẻ trứng vàng" cho vị doanh nhân 8X.

Cổng thanh toán Ngân Lượng (Ví Ngân Lượng) là "gà đẻ trứng vàng" trong hệ sinh thái NextTech của Shark Bình.

Công ty Ngân Lượng có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 đường Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội. Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT và ông Đinh Hồng Quân làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, ông Quân còn đứng tên tại Công ty cổ phần Dịch Vụ GODGAME và Công ty cổ phần Công nghệ HTTPS Việt Nam.

Thời điểm tháng 12/2018, Công ty Ngân Lượng có vốn điều lệ 52,7 tỷ đồng, trong đó 1 cổ đông nước ngoài là NGANLUONG HOLDINGS LIMITED (địa chỉ: Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles) nắm giữ 50,540% cổ phần, tương đương 26,6 tỷ đồng.

Tháng 5/2022, Ngân Lượng nâng vốn điều lệ lên 280 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên mức 369 tỷ đồng sau đó 1 tháng. Tuy nhiên, đến tháng 1/2024, vốn điều lệ giảm trở lại mức 52,7 tỷ đồng.

Công ty Ngân Lượng bị kết luận khai sai số thuế phải nộp

Theo giới thiệu, Ngân Lượng là ví điện tử và cổng thanh toán trực tuyến chuyên dùng cho thương mại điện tử. Tất cả các giao dịch đều được thực hiện trực tuyến thông qua các kênh: chuyển khoản ngân hàng, thẻ quốc tế, thẻ ATM nội địa và Internet Banking, VietQR NAPAS247, ví điện tử và app Mobile Banking (VNQR).

Tuy nhiên, đằng sau những tăng trưởng ấn tượng là những vấn đề liên quan đến việc tuân thủ nghĩa vụ tài chính. Trong quá trình hoạt động, Công ty Ngân Lượng từng bị phạt và truy thu thuế.

Cụ thể, Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành kết luận thanh tra thuế tháng 5/2024, trong đó, Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng bị xử phạt về những vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Ngân Lượng bị xử phạt số tiền 217 triệu đồng, bị truy thu 909 triệu đồng tiền thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN theo kết luận thanh tra. Tiền chậm nộp thuế tính đến ngày 21/5 là hơn 87 triệu đồng.

Đối với thuế GTGT, Ngân Lượng đã kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hoá dịch vụ mua vào đối với các hàng hoá dịch vụ mua vào của các đơn vị cơ quan thuế có thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; Khấu trừ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với hoá đơn trên 20 triệu đồng bằng tiền mặt. Công ty cũng chưa kê khai thuế GTGT với quà tặng khách hàng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty Ngân Lượng xác định chi phí được trừ không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, chi phí không đầy đủ hồ sơ, chi phí khấu hao tài sản cố định không đúng quy định, phân bổ chi phí cho hoạt động ưu đãi và không ưu đãi chưa chính xác.

Công ty Ngân Lượng cũng vi phạm về xác định các khoản chi không được trừ; Công ty Ngân Lượng cũng khấu trừ thiếu thuế TNCN từ đầu tư vốn, khấu trừ thiếu thuế GTGT nộp thay cá nhân kinh doanh.

Tổng cộng số tiền mà Ngân Lượng bị phạt và truy thu thuế là hơn 1,2 tỷ đồng.