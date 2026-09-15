Hai con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa tiếp quản cơ ngơi lớn thế nào?

Ngày 12/9, ông Phạm Nhật Quân Anh, 33 tuổi, được bổ nhiệm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, thay ông Phạm Nhật Vượng. Ông đồng thời giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam. Cùng ngày, em trai ông, Phạm Nhật Minh Hoàng, 26 tuổi, trở thành Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, người đang giữ chức Tổng giám đốc GSM toàn cầu, được bổ nhiệm Chủ tịch GSM toàn cầu, thay bà Phạm Thu Hương.

Ông Phạm Nhật Quân Anh, ông Phạm Nhật Vượng và ông Phạm Nhật Minh Hoàng. Đồ họa: Trọng Hiếu

Việc chuyển giao diễn ra khi VinFast và GSM cùng đẩy mạnh hoạt động ở nước ngoài. Theo doanh nghiệp, đây cũng là một phần trong quá trình Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đào tạo nhân sự nội bộ, chuyển giao vai trò lãnh đạo cho thế hệ trẻ.

VinFast hiện có mặt tại 16 quốc gia. Hãng đang vận hành bốn cơ sở sản xuất tại Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia.

VinFast Auto, công ty sở hữu thương hiệu VinFast, đang niêm yết trên Nasdaq với mã VFS. Tại phiên 11/9, vốn hóa doanh nghiệp khoảng 7,5 tỷ USD.

Quân Anh gia nhập hệ sinh thái Vingroup từ năm 2015 tại Vinpearl, sau đó chuyển sang VinFast năm 2019. Tại hãng xe, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan đến bán hàng, marketing, kế hoạch, sản xuất, chất lượng và hậu mãi. Từ năm 2021 đến tháng 5/2026, ông giữ vị trí Phó chủ tịch VinFast; trong thời gian này, ông từng kiêm nhiệm các vị trí phụ trách sản xuất, kinh doanh, marketing và hậu mãi toàn cầu.

Tháng 5/2026, ông được bổ nhiệm Chủ tịch VinFast toàn cầu. Nay, ông được giao thêm vai trò Tổng giám đốc, trực tiếp điều hành hoạt động của hãng trên toàn cầu.

Ngoài VinFast, Quân Anh tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép trong hệ sinh thái Vingroup.

Nếu VinFast là doanh nghiệp sản xuất xe điện đang mở rộng ra nhiều thị trường, GSM là mảng dịch vụ di chuyển được xây dựng quanh hệ sinh thái phương tiện điện.

Phạm Nhật Quân Anh, 33 tuổi, được bổ nhiệm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, thay ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

GSM vận hành thương hiệu Green SM, hiện có mặt tại bảy quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch. Công ty cho biết sẽ mở rộng thêm ít nhất ba thị trường trong năm nay, đồng thời hướng tới trở thành công ty đại chúng quy mô toàn cầu và niêm yết trên một thị trường chứng khoán quốc tế.

Quy mô vốn của GSM cũng tăng nhanh trong thời gian ngắn. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được công bố hồi tháng 6, vốn điều lệ GSM đã tăng lên 54.000 tỷ đồng, sau nhiều lần điều chỉnh trong năm nay. Mức này gấp khoảng 18 lần so với thời điểm thành lập doanh nghiệp.

Hoạt động kinh doanh cũng mở rộng theo quy mô vốn. Báo cáo của Saigon Ratings cho biết doanh thu thuần GSM năm 2025 đạt khoảng 17.400 tỷ đồng, tăng 125% so với năm trước.

Trước khi nhận vị trí Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam, Phạm Nhật Minh Hoàng đã trải qua nhiều mảng trong hệ sinh thái. Ông bắt đầu tại VinFast với công việc liên quan chiến lược sản phẩm và marketing. Năm 2021, ông là Giám đốc chiến lược sản phẩm, tham gia quá trình phát triển dòng VF5-VF9 và kế hoạch ra mắt sản phẩm tại các thị trường quốc tế. Từ năm 2022 đến 2024, ông phụ trách marketing, truyền thông thương hiệu và các chương trình ra mắt sản phẩm toàn cầu của VinFast.

Từ tháng 7/2024, ông làm Tổng giám đốc Green Future. Một năm sau, ông chuyển sang VinSmart Future, phụ trách phát triển hệ thống công nghệ và tham gia các dự án về trí tuệ nhân tạo. Từ tháng 6/2026, ông làm Phó tổng giám đốc phụ trách vận hành toàn cầu tại GSM, tham gia mở rộng Green SM sang Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch.

Phạm Nhật Minh Hoàng, 26 tuổi, trở thành Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam. Ảnh: VIC

Việc Quân Anh và Minh Hoàng nhận vị trí điều hành cao nhất diễn ra trong lúc cả VinFast và GSM đều tăng tốc ra nước ngoài.

VinFast đang mở rộng mạng lưới phân phối, sản xuất và dịch vụ tại nhiều khu vực; riêng trong năm nay, hãng tiếp tục phát triển hoạt động tại Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

GSM cũng đã vượt khỏi thị trường Việt Nam để hoạt động tại bảy quốc gia và chuẩn bị thêm các thị trường mới. Reuters đưa tin doanh nghiệp này đang lên kế hoạch mở dịch vụ tại Mỹ, Thụy Điển và Hà Lan trước khi mở rộng thêm tại châu Âu, đồng thời hướng tới kế hoạch IPO tại Hong Kong vào năm 2028.

Hai doanh nghiệp cũng có mối liên hệ về hoạt động khi GSM sử dụng phương tiện VinFast cho các dịch vụ di chuyển. Tháng 5/2026, VinFast và GSM ký thỏa thuận khung về việc VinFast cung cấp khoảng một triệu ôtô điện và bốn triệu xe máy điện cho các nền tảng gọi xe, cho thuê và dịch vụ di chuyển của GSM trong giai đoạn 2026-2030. Đây là thỏa thuận khung, còn số lượng, thời điểm và điều kiện giao dịch cụ thể sẽ được xác định theo từng giai đoạn.