Phát hiện hơn 100 triệu đồng tiền mặt rơi trên đường cao tốc, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

Phát hiện hơn 100 triệu đồng tiền mặt rơi trên đường cao tốc

Cảnh sát Ấn Độ đã trao trả 400.000 rupee tiền mặt cho chủ sở hữu hợp pháp

Thông tin từ Tạp chí điện tử Người đưa tin, một đoạn đường cao tốc ở Shamli, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã trở thành hiện trường gây sốc khi nhiều bó tiền mặt được tìm thấy rải rác trên đường.

Vụ việc được báo cáo gần đường cao tốc Meerut–Karnal, nơi người đi đường phát hiện các tờ tiền mệnh giá 500 và 200 rupee nằm rải rác trên một đoạn đường rộng. Theo cảnh sát, số tiền mặt nằm rải rác khoảng 500 mét, gần một cây cầu trong khu vực.

Một người qua đường đã báo cho cảnh sát, họ nhanh chóng đến hiện trường và bắt đầu thu gom các tờ tiền một cách cẩn thận.

Các nhân chứng cho biết việc nhìn thấy tiền nằm vương vãi trên đường đã gây ra sự hoang mang, nhưng một số người dân địa phương đã kiềm chế và báo cho chính quyền thay vì nhặt chúng lên.

Cơ quan chức năng điều tra, xác minh chủ nhân thực sự của số tiền

Thông tin từ Tạp chí điện tử Người quan sát, cảnh sát sau đó đã thu gom những tờ tiền và mang chúng đến đồn để kiểm đếm. Tổng số tiền thu hồi được là 4 lakh rupee (111 triệu đồng).

Các quan chức cho biết một số bó tiền có kèm theo phiếu ngân hàng, làm dấy lên khả năng số tiền này vừa được rút ra và có thể đã rơi từ một phương tiện đang di chuyển.

Số tiền thu hồi được đã được gửi vào kho bạc của cảnh sát và các nỗ lực đang được tiến hành để truy tìm chủ nhân hợp pháp.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, cảnh sát Ấn Độ đã trao trả 400.000 rupee tiền mặt (hơn 100 triệu đồng) được phát hiện rơi vãi trên đường cao tốc Meerut-Karnal, thuộc huyện Shamli, bang Uttar Pradesh, cho chủ sở hữu hợp pháp, giới chức địa phương cho biết.

Anh Shubham, cư trú tại huyện Muzaffarnagar, đã đến trình báo và nhận là chủ sở hữu của số tiền. Anh cho biết số tiền bị rơi khi đang điều khiển xe máy trở về nhà sau khi rút tiền từ một ngân hàng ở bang Haryana.

Ông Narendra Pratap Singh, Giám đốc Cảnh sát huyện Shamli, cho biết quá trình xác minh đã xác định Shubham là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền. Sau đó, lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục và trao trả toàn bộ 400.000 rupee cho anh.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra khi Shubham di chuyển bằng xe máy từ thành phố Karnal (bang Haryana) về thị trấn Budhana vào ngày thứ Sáu. Trong lúc di chuyển, số tiền đã vô tình rơi xuống đường.

Ông Singh cũng cho biết cảnh sát sẽ khen thưởng người đã trung thực trình báo vụ việc với cơ quan chức năng, ghi nhận hành động đẹp và tinh thần trách nhiệm của công dân.