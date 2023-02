Đóng toàn bộ cửa hàng Thế Giới Di Động ở Campuchia

Đóng hàng chục cửa hàng ở Campuchia

Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư vừa được tổ chức, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) - cho biết, đối với MWG, năm 2023 được đánh giá là năm không mấy khả quan, đặc biệt là hai quý đầu năm. Riêng chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh, dù thị trường đặc biệt khó khăn nhưng vẫn nhìn thấy nhiều cơ hội gia tăng thị phần. Cụ thể, gồm tập trung cho sản phẩm của Apple, tạo ra thế mạnh về sản phẩm độc quyền, khai thác tối đa dịch vụ cộng thêm (như trả góp, thu chi hộ, bảo hiểm...), tiếp tục nỗ lực kiểm soát chi phí đặc biệt là tồn kho.

Tuy nhiên, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động sẽ quyết định ngừng kinh doanh ở Campuchia sau 6 năm hoạt động để tập trung vào những mô hình kinh doanh khác và những thị trường khác.

Tại Campuchia, Thế Giới Di Động có các cửa hàng Bluetronics - một mô hình tương tự như Điện Máy Xanh ở Việt Nam. Theo công bố của MWG, tính tới ngày 31/3/2022, Bluetronics có 44 cửa hàng ở Campuchia.

Các cửa hàng Bluetronics lỗ liên tục từ 2017 đến nay. Trong đó năm 2021 và 2022 lỗ lớn nhất với 187 tỷ đồng và 330 tỷ đồng.

Theo ông Hiểu Em, đây không phải mô hình quá tệ. Tuy nhiên, thị trường Campuchia quá nhỏ, chính sách thuế phức tạp. Với Công ty CP đầu tư Thế Giới Di Động, khi vận hành ở Campuchia, khi áp dụng đúng chính sách thuế ở đây thì phải bán cao hơn thị trường 10 - 15%. Nếu giảm xuống 10 - 15% để đua theo thị trường thì không có lãi. Còn nếu bán đúng giá thì không có cạnh tranh, khi thị trường tại Campuchia lại khá nhỏ.

“Sau gần 6 năm hoạt động, MWG đã quyết định đóng toàn bộ cửa hàng Bluetronics tại thị trường Campuchia trong quý I/2023 để tập trung cho các thị trường khác như Indonesia và dồn lực cho các mô hình kinh doanh khác”, ông Hiểu Em nói.

Công ty CP đầu tư Thế Giới Di Động tham gia thị trường Campuchia từ giữa năm 2017 khi mở cửa hàng điện thoại đầu tiên tại thủ đô Phnom Penh với tên gọi BigPhone. Sử dụng bộ nhận diện thương hiệu tương tự chuỗi bán lẻ tại Việt Nam, công ty kỳ vọng mỗi cửa hàng thuộc chuỗi này có doanh số 2 tỷ đồng/tháng.

Đến cuối năm 2019, BigPhone được đổi tên thành Bluetronics để kinh doanh điện thoại lẫn điện máy. Bluetronics khi đó được ban lãnh đạo Thế Giới Di Động xem là bàn đạp cho tham vọng xâm nhập thị trường bán lẻ Đông Nam Á.

Doanh thu của chuỗi liên tiếp tăng trưởng ba chữ số trong nhiều năm và đạt đỉnh gần 500 tỷ đồng vào 2021. Dù vậy, mức này đóng góp chưa đến 0,5% tổng doanh thu của công ty. Báo cáo tài chính quý IV/2022 cho thấy, Thế giới Di động tại Campuchia cũng lỗ liên tục từ 2017 đến nay. Trong đó năm 2021 và 2022 lỗ lớn nhất với 187 tỷ đồng và 330 tỷ đồng.

Ngoài chuỗi Bluetronics tại Campuchia, MWG cũng sẽ chủ động dọn dẹp, thu hẹp chuỗi AvaSport, do đánh giá không có tiềm năng đóng góp doanh thu, lợi nhuận đáng kể trong tương lai. Điều này được ban lãnh đạo MWG đánh giá là giảm gánh nặng trong năm 2023. AvaSport là thử nghiệm của MWG, đi theo mô hình cửa hàng chuyên bán đồ thể thao. Trong năm 2022, MWG đã mở thử nghiệm 5 cửa hàng AvaSport.

MWG cũng sẽ chủ động dọn dẹp, thu hẹp chuỗi AvaSport, do đánh giá không có tiềm năng đóng góp doanh thu.

Về chuỗi An Khang và AvaKids, công ty đánh giá thị trường có tiềm năng lớn nhưng các chuỗi hiện nay chưa có lợi nhuận. Do đó, trong thời gian tới, MWG sẽ tạm ngưng mở rộng, tập trung giữ những cửa hàng có biên lợi nhuận dương, tăng doanh thu trên mỗi điểm bán cũng như kiểm soát chặt chẽ chi phí. Từ đó giảm lỗ và đưa chuỗi về điểm hòa vốn.

Chuỗi Bách hóa Xanh lỗ gần 7.200 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) cho thấy, doanh thu đạt hơn 30.588 tỷ đồng, giảm 15% so với quý IV/2021. Lợi nhuận sau thuế của Thế giới Di động trong quý IV/2022 đạt 619 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm 2022, MWG đạt doanh thu 134.722 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2021 nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 16%, chỉ đạt 4.100 tỷ đồng. So với kế hoạch 2022, Thế giới Di Động chỉ thực hiện được 95% mục tiêu doanh thu và 65% mục tiêu lợi nhuận.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính của Thế giới Di động cho biết, chuỗi Bách Hóa Xanh, nhà thuốc An Khang, Thế giới di động tại Campuchia liên tục thua lỗ. Đối với Bách Hóa Xanh, các khoản lỗ của chuỗi này tăng liên tục trong giai đoạn 2016 - 2020, giảm xuống 966 tỷ vào năm 2021 nhưng tăng vọt lên 2.744 tỷ vào năm 2022. Tổng lỗ từ khi thành lập của Bách Hóa Xanh đến nay đã gần 7.200 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 12/2022, Bách Hoá Xanh có 1.728 cửa hàng đang hoạt động, giảm gần 20% so với năm 2021. Doanh thu chuỗi này vẫn đạt hơn 27.000 tỷ đồng, bằng 96% mức doanh thu kỷ lục của năm 2021 khi nhu cầu tích trữ hàng thiết yếu tăng cao trong các đợt bùng phát dịch.

So với trước khi thực hiện tái cấu trúc, doanh thu trung bình/cửa hàng/tháng trong quý 4 đạt 1,37 tỷ đồng, tăng 45% với quý I/2022. Năm 2023, Bách Hoá Xanh đặt mục tiêu đạt điểm hoà vốn toàn chuỗi vào cuối quý IV/2023.

Tương tự, chuỗi nhà thuốc An Khang trong năm 2022 cũng ghi nhận khoản lỗ 306 tỷ đồng. Luỹ kế từ 2019 đến nay, chuỗi nhà thuốc An Khang lỗ gần 320 tỷ đồng. Hiện tại, chuỗi nhà thuốc An Khang có 500 cửa hàng đang hoạt động, giảm gần 20% so với cuối năm 2021. Hồi đầu năm 2022, An Khang đặt mục tiêu 800 cửa hàng.

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của Thế giới Di động là quy mô nhân sự của công ty đã bị thu hẹp, còn 73.202 nhân viên. Điều này đồng nghĩa chỉ trong vòng 3 tháng, Thế giới Di động đã cắt giảm hơn 7.000 nhân viên, tương đương 4%.

Vào ngày 29/6/2022, Công ty CP đầu tư Thế Giới Di Động đã ngừng hoạt động website bán hàng của thương hiệu AVAFashion. Người dùng truy cập sẽ được chuyển hướng sang trang của thương hiệu đồ thể thao AVASport. Lúc đó, lãnh đạo Thế Giới Di Động xác nhận, công ty đóng hai dự án liên quan đến các thương hiệu là AVAFashion và AVAJi. Trước đó vào tháng 1/2022, Thế Giới Di Động rầm rộ ra mắt 5 chuỗi thương hiệu mới thuộc dòng AVA, gồm AVAFashion (chuyên đồ thời trang), AVASport (đồ thể thao chính hãng), AVAKids (sản phẩm cho mẹ và bé), AVAJi (đồng hồ, trang sức, mắt kính) và AVACycle (xe đạp).

Nguồn: https://tienphong.vn/dong-toan-bo-cua-hang-the-gioi-di-dong-o-campuchia-post1510957.tpoNguồn: https://tienphong.vn/dong-toan-bo-cua-hang-the-gioi-di-dong-o-campuchia-post1510957.tpo