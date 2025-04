Đồng rúp Nga tăng mạnh so với đô la Mỹ, tăng 40% kể từ đầu năm 2025

Đồng rúp Nga tăng mạnh trong thời gian gần đây

Trong phiên giao dịch ngày 17/4, đồng rúp Nga đã tăng vượt mốc 81 rúp đổi 1 đô la Mỹ – mức cao nhất kể từ ngày 28/6/2024. Tính đến 09h00 GMT, tỷ giá đạt mức 80,90 rúp đổi 1 đô la Mỹ, tăng 1,5% so với phiên trước. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường giao dịch mỏng trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh Chính Thống giáo.

Nguyên nhân chính được cho là do giá dầu – mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga – đã tăng 3% trong cùng ngày. Khi giá dầu tăng, dòng ngoại tệ đổ vào nền kinh tế Nga cũng tăng theo, góp phần củng cố sức mạnh của đồng nội tệ.

Kể từ đầu năm 2025, đồng rúp đã tăng hơn 40% so với đô la Mỹ – một mức tăng ấn tượng trong thời kỳ nhiều biến động địa chính trị. Giới quan sát cho rằng nguyên nhân nằm ở kỳ vọng quan hệ giữa Nga và Mỹ có thể bớt căng thẳng hơn trong thời gian tới.

Dù Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump có thể rút khỏi nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình Nga – Ukraine nếu không có tiến triển rõ ràng, thị trường dường như không quá bận tâm. Nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng rằng những tín hiệu giảm đối đầu giữa hai cường quốc sẽ hỗ trợ kinh tế Nga.

Không chỉ mạnh lên so với đô la Mỹ, đồng rúp cũng đang ổn định trước các đồng tiền chủ chốt khác. Đặc biệt, so với nhân dân tệ – đồng tiền được Ngân hàng Trung ương Nga sử dụng nhiều nhất trong các can thiệp ngoại hối – rúp tăng nhẹ 0,1%, đạt 11,08 rúp đổi 1 nhân dân tệ trên sàn giao dịch Moscow.

Việc đồng rúp ổn định so với nhân dân tệ cũng cho thấy sức mua nội địa được cải thiện, đồng thời giúp giảm áp lực lạm phát đối với nền kinh tế Nga.

Diễn biến này có ý nghĩa gì đối với kinh tế Nga?

Sự mạnh lên của đồng rúp là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Nga, vốn chịu nhiều sức ép từ cấm vận và chiến tranh. Đồng tiền mạnh giúp giảm giá hàng nhập khẩu, kiềm chế lạm phát và tăng niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, nếu đồng rúp tăng quá nhanh, nó cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu – đặc biệt trong lĩnh vực phi năng lượng. Do đó, giới chức Nga sẽ phải cân bằng giữa giữ ổn định đồng tiền và duy trì tăng trưởng xuất khẩu.

Giới phân tích cho rằng triển vọng đồng rúp vẫn phụ thuộc lớn vào giá dầu toàn cầu và tình hình chính trị – quân sự giữa Nga và phương Tây. Nếu các tín hiệu hòa hoãn tiếp tục xuất hiện, đồng rúp có thể duy trì đà tăng hoặc ít nhất là ổn định ở mức cao.

Tuy vậy, rủi ro vẫn tồn tại nếu đàm phán Nga – Ukraine sụp đổ hoặc căng thẳng với phương Tây leo thang trở lại. Ngân hàng Trung ương Nga có thể tiếp tục sử dụng công cụ chính sách tiền tệ để kiểm soát biến động nếu cần thiết.