Động thái mới nhất của các ngân hàng sau khi cam kết giảm lãi suất

Điểm mặt các nhà băng tiên phong giảm lãi suất

Trước thềm cuộc họp, Vikki Bank - nhà băng từng duy trì mức lãi suất huy động thuộc nhóm cao nhất thị trường lên tới 9,3%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng đã thông báo giảm nhẹ khoảng 0,2%/năm từ ngày 10/4.

Ở kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng, lãi suất hầu như đi ngang và bám sát mức trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

VCBNeo cũng trở thành cái tên tiên phong giảm lãi suất trong tháng 4 với mức giảm từ 0,2% - 0,3% ở tất cả các kỳ hạn. Hiện lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng tại đây chỉ còn 4,45%/năm và các kỳ hạn dài (6-60 tháng) đứng ở mức 7%/năm.

Ghi nhận của PV Dân Việt, loạt ngân hàng thương mại đã công bố biểu lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay mới nhất, chủ yếu giảm 0% ở kỳ hạn dài.

Đơn cử, VPBank đã thực hiện giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-36 tháng với mức giảm đồng loạt từ 0,3-0,5%/năm. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-9 tháng giảm 0,5%/năm xuống còn 6,1%/năm; kỳ hạn 10-24 tháng giảm 0,3%/năm xuống còn 6,3%/năm; trong khi lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 36 tháng giảm 0,5%/năm xuống còn 5,6%/năm kể từ hôm nay.

Không đứng ngoài cuộc, HDBank và SeABank cũng công bố giảm 0,5% lãi suất huy động đối với kỳ hạn dài, áp dụng cho các khoản tiền gửi phát sinh mới kể từ ngày 10/4/2026.

Cập nhật tại SeAMobile, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng xuống còn 5,15%/năm, kỳ hạn 7 tháng giảm xuống 5,25%/năm, kỳ hạn 8 tháng 5,3%/năm, kỳ hạn 9 tháng 5,35%/năm, kỳ hạn 10 tháng 5,4%/năm, kỳ hạn 11 tháng 5,45%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,5%/năm, kỳ hạn 15 tháng 5,75%/năm.

Còn tại SHB, nhân viên chi nhánh tại TP. Hà Nội cho biết, lãi suất niêm yết 6 tháng tại quầy ở mức 8,3%/năm, 12 tháng ở mức 8,5%/năm, tương ứng giảm 0,2% so với trước. Trong khi lãi suất tiết kiệm tại app SHB SAHA ở mức 8%/năm cho các kỳ hạn từ 6-12 tháng.

Theo kế hoạch, năm 2026 Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh tăng hoặc giảm phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng.

Thủ tướng Chỉ đạo ổn định mặt bằng lãi suất

Tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 9/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết đã trực tiếp chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải có các biện pháp điều hành, điều tiết thị trường để ổn định cả mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay.

Thủ tướng cũng cho hay, Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng Đề án hiện đại hóa ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong quý II/2026.

Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: mediaquochoi.

Về phía cơ quan điều hành, Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất huy động và cho vay, cũng như việc công bố lãi suất của các tổ chức tín dụng. Nhà điều hành cam kết sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng.

Theo ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank, thực tế việc điều hành lãi suất phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn.

"Đợt sóng lãi suất cao vừa qua chỉ mang tính cục bộ trong ngắn hạn. Với sự điều phối và các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, thị trường sẽ sớm ổn định trở lại.

Trong ngành ngân hàng có tính hệ thống cao, khi một đơn vị đẩy lãi suất lên sẽ tạo hiệu ứng khiến các đơn vị khác phải nâng theo, nhưng về lâu dài, Nhà nước sẽ có những điều chỉnh để bình ổn", ông Hưng kỳ vọng.

Tại báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý 1/2026 của Tổng cục Thống kê, đến ngày 24/3/2026, tổng phương tiện thanh toán tăng 1,04% so với cuối năm 2025, thấp hơn mức 1,89% của cùng kỳ năm trước. Huy động vốn của các tổ chức tín dụng chỉ tăng 0,44%, giảm mạnh so với 1,23% cùng kỳ 2025.

Ngược lại, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 2,15%, gần bằng mức 2,28% của quý 1/2025. Với dư nợ tín dụng cuối năm 2025 đạt khoảng 18,58 triệu tỷ đồng, mức tăng 2,15% tương đương khoảng 399.000 tỷ đồng vốn mới đã được bơm vào nền kinh tế chỉ trong ba tháng đầu năm.

Sự gia tăng mạnh mẽ của tín dụng so với huy động vốn đã tạo áp lực không nhỏ lên thanh khoản hệ thống ngân hàng. Áp lực này nhanh chóng lan tỏa lên mặt bằng lãi suất huy động. Đặc biệt, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank) cũng phải tăng lãi suất huy động để cạnh tranh nguồn vốn, trong bối cảnh chênh lệch giữa nhóm ngân hàng nhà nước và tư nhân có sự cách biệt.

Theo đó, thời gian qua, nhà điều hành đã liên tục có các động thái bơm thanh khoản nhằm ổn định thị trường. Dù vậy, chuyên gia tài chính ngân hàng Cấn Văn Lực nhấn mạnh nếu nền kinh tế vẫn phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng mà không khơi thông được các kênh dẫn vốn khác, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì áp lực lên lãi suất và tín dụng sẽ còn tiếp diễn.

Để duy trì lãi suất huy động ở mức hợp lý và bền vững, ông Lực khuyến nghị, các tổ chức tín dụng cần chủ động từ “đầu vào” - nguồn vốn quyết định chi phí và dư địa điều chỉnh.

"Thực tế cho thấy, khi phụ thuộc quá nhiều vào tiền gửi có kỳ hạn lãi suất cao, ngân hàng sẽ chịu áp lực chi phí vốn lớn, khó giảm lãi suất cho vay. Do đó, việc gia tăng nguồn vốn chi phí thấp là hướng đi nền tảng", vị chuyên gia nhấn mạnh.