Giá dầu thế giới tăng, vàng chịu áp lực

Giá dầu bật tăng, vàng giảm

Ở thị trường năng lượng, giá dầu thô ghi nhận diễn biến đi lên sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia, cùng với lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế lưu thông.

Cụ thể, trong phiên giao dịch hôm nay (10/4), dầu Brent kỳ hạn tăng 83 cent (0,87%) lên 96,75 USD/thùng. Dầu West Texas Intermediate (WTI) tăng 1,04 USD (1,06%) lên 98,91 USD/thùng.

Theo ông Tony Sycamore - nhà phân tích thị trường tại IG - tâm lý “nhẹ nhõm” ban đầu sau tuyên bố ngừng bắn kéo dài hai tuần của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng nhường chỗ cho sự hoài nghi. “Thị trường vẫn chưa tin vào tính bền vững của thỏa thuận, đặc biệt khi các hành động quân sự vẫn tiếp diễn sau tuyên bố”, ông Tony Sycamore nhận định.

Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Pakistan làm trung gian. Các cuộc giao tranh vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, khiến rủi ro địa chính trị tiếp tục bao trùm thị trường.

Giới phân tích cho biết, sự chú ý hiện dồn vào hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Lưu lượng tàu chở dầu qua khu vực này hiện vẫn ở mức rất thấp.

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 10/4.

Một quan chức Iran tiết lộ Tehran đang cân nhắc áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển này như một phần của thỏa thuận hòa bình, song đề xuất đã vấp phải sự phản đối từ các nước phương Tây và cơ quan vận tải biển của Liên Hợp Quốc.

Các chuyên gia nhận định, dù Pakistan nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình dài hạn hơn, nước này có thể thiếu đủ đòn bẩy để buộc các bên mở lại hoàn toàn tuyến vận tải chiến lược.

Thị trường kim loại quý diễn biến trái chiều. Giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống còn 4.759,54 USD/ounce (cập nhật trưa 10/4 giờ Việt Nam). Vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 6 giảm 0,7% xuống 4.782,70 USD/ounce.

Áp lực chính đến từ đà tăng của đồng USD, khiến vàng - tài sản định giá bằng đồng bạc xanh - trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tính chung cả tuần, giá vàng vẫn tăng khoảng 1,8%, hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp. Động lực chính đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ các tài sản không sinh lời như vàng.

Ông Kyle Rodda - chuyên gia phân tích thị trường tài chính tại Capital.com - cho rằng thị trường vàng hiện đang trong trạng thái chờ đợi. “Diễn biến của thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông và tác động của nó tới thị trường năng lượng vẫn chưa rõ ràng, khiến nhà đầu tư thận trọng trong phiên cuối tuần”, ông nói.

Triển vọng giá vàng phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị. Nếu thỏa thuận đổ vỡ, giá vàng có thể nhanh chóng lùi về vùng 4.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu tiến trình hòa bình được củng cố, kim loại quý này hoàn toàn có thể vượt mốc 5.000 USD/ounce.

Giá vàng đã giảm khoảng 10% kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao làm dấy lên lo ngại lạm phát và duy trì mặt bằng lãi suất cao.

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - tăng 2,8% trong 12 tháng tính đến tháng 2, phù hợp với dự báo. Thị trường hiện đang chờ dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Mỹ để có thêm tín hiệu về hướng đi chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 đã tăng lên 31%, so với mức 20% của phiên trước đó.

Trên thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 0,9% lên 75,74 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm 2% xuống 2.061,06 USD và palladium giảm 1,2% xuống 1.539,43 USD.

Nhìn chung, các thị trường tài chính toàn cầu đang trong trạng thái giằng co giữa kỳ vọng hòa bình và rủi ro địa chính trị kéo dài, với eo biển Hormuz tiếp tục là biến số then chốt chi phối giá năng lượng và tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Chứng khoán châu Á hồi phục nhưng mong manh

Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận đà tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 10/4, song tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng khi các yếu tố rủi ro tại Trung Đông chưa thực sự lắng dịu.

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản tăng 0,5%, phản ánh xu hướng hồi phục chung của khu vực. Dẫn đầu đà tăng là thị trường Hàn Quốc với chỉ số KOSPI bật tăng 1,9%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng thêm 1,5%.

Tại Mỹ, hợp đồng tương lai S&P 500 đảo chiều so với đà giảm trước đó và hiện giao dịch ổn định, cho thấy tâm lý thị trường toàn cầu phần nào được cải thiện nhưng chưa thực sự vững chắc.

Chứng khoán châu Á diễn biến thận trọng.

Theo bà Rupal Agarwal - chiến lược gia định lượng khu vực châu Á tại Bernstein - thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã tạo lực đẩy đáng kể cho thị trường, nhưng sự lạc quan này nhanh chóng bị thử thách. “Tâm lý ưa rủi ro đã cải thiện, nhưng vẫn rất dễ bị tổn thương trước các diễn biến mới”, bà nhận định.

Thị trường có thể đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp, mở ra cơ hội để nhà đầu tư quay lại với các yếu tố cơ bản trước khi xung đột nổ ra. Đây có thể là điểm khởi đầu cho giai đoạn kết thúc của biến động, cân nhắc mua lại một số cổ phiếu đã bị bán tháo mạnh.

Trước đó, tại Phố Wall, chỉ số S&P 500 cùng chỉ số MSCI toàn cầu tăng nhẹ 0,6% trong phiên 9/4, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đang tìm kiếm các cuộc đàm phán trực tiếp với Beirut.

Tuy nhiên, đà phục hồi này vẫn đối mặt nhiều thách thức khi chỉ một ngày trước đó, một vụ đánh bom nghiêm trọng tại Lebanon khiến hơn 300 người thiệt mạng, làm gia tăng lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có thể bị phá vỡ.

Trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục biến động theo các thông tin liên quan đến địa chính trị và tiến trình đàm phán hòa bình. Dù dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại, nhà đầu tư vẫn duy trì trạng thái phòng thủ, ưu tiên quản trị rủi ro trong bối cảnh bất định còn lớn.