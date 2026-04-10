SJC Mua 168,500 Bán 171,500

BTMH Mua 167,500 Bán 171,500

USD Mua 26,100 Bán 26,360

EUR Mua 29,984 Bán 31,565

Các ngân hàng thương mại giảm lãi suất sau 9/4

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Các ngân hàng thương mại thống nhất, đồng thuận cao trong việc giảm lãi suất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sau cuộc họp chiều 9/4 do NHNN tổ chức.

Theo Cổng thông tin điện tử của NHNN, tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. 

Các ngân hàng thương mại đồng thuận cao trong việc giảm lãi suất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (nguồn: NHNN).

Các ngân hàng thương mại đồng thuận cao trong việc giảm lãi suất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (nguồn: NHNN).

Theo đó, các ngân hàng thương mại cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ngay sau cuộc họp chiều 9/4.

Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng. 

NHNN có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.  

Ngoài ra, NHNN cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại.

Lần đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước triển khai cơ chế cho vay lãi suất 0%, không yêu cầu tài sản bảo đảm
Lần đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước triển khai cơ chế cho vay lãi suất 0%, không yêu cầu tài sản bảo đảm

Từ ngày 1/5/2026, cơ chế cho vay đặc biệt trong hệ thống ngân hàng chính thức được mở rộng với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó nổi bật là mức lãi...

Theo Minh Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/04/2026 20:08 PM (GMT+7)
