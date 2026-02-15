Đổi tiền mới Tết Bính Ngọ: "Sốc" với mệnh giá tiền cực khan hiếm, phí đổi mới lên đến 18%

"Chợ đen" online: Đổi tiền mới đủ mệnh giá, phí đổi "cực chát"

Trái ngược với sự khan hiếm tại các quầy giao dịch ngân hàng, thị trường đổi tiền mới, tiền lẻ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo lại đang diễn ra vô cùng náo nhiệt. Chỉ cần một thao tác tìm kiếm đơn giản với từ khóa "đổi tiền lẻ", người dùng sẽ lạc vào một "ma trận" dịch vụ với hàng chục website và hội nhóm hoạt động công khai.

Những cộng đồng như "Đổi tiền mới - Tiền lẻ - 8386" hay "Đổi tiền giá rẻ, đổi tiền lì xì" thu hút hàng chục nghìn thành viên, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về số lượng và mệnh giá.

Dù hành vi đổi tiền hưởng chênh lệch là vi phạm pháp luật và đối mặt với chế tài xử phạt nghiêm khắc, nhưng các "kho tiền" di động này vẫn rầm rộ quảng cáo, cam kết "tiền nguyên seri, giao hàng tận nơi" ngay trong cao điểm cận Tết Nguyên đán.

Người dùng chỉ cần gõ từ khóa "đổi tiền mới" là sẽ hiện ra hàng loạt hội nhóm trao đổi tiền mới, tiền lẻ, tiền lì xì... với hàng trăm bài đăng mỗi ngày. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo ghi nhận, hầu hết các "đầu nậu" trên chợ mạng đều giữ kín biểu phí và chỉ báo giá qua tin nhắn riêng. Khảo sát của phóng viên cho thấy, phí đổi tiền mới đang dao động phổ biến từ 5-8%, nhưng đây chưa phải là con số cuối cùng.

Trong vai một người có nhu cầu đổi tiền lẻ, phóng viên được chủ tài khoản A.M đon đả tư vấn: "Càng sát Tết, hàng càng hiếm thì phí càng đẩy lên cao, nhất là các loại 20.000 đồng hay 50.000 đồng. Chị nên chốt sớm mới có giá tốt và đủ số lượng".

Thực tế cho thấy, mức phí này biến động theo từng giờ. Cụ thể, để sở hữu một cọc 100 tờ mệnh giá 20.000 đồng, người dân phải chi thêm 90.000 - 120.000 đồng tiền phí; con số này đối với mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng lần lượt là khoảng 200.000 đồng và 270.000 đồng cho mỗi tệp 100 tờ.

Đáng chú ý, mệnh giá nhỏ 1.000 đồng có phí đổi lên đến 18%. Như vậy, mỗi tệp 100 tờ 1.000 đồng, người dân mất 18.000 đồng phí đổi.

Bên cạnh dịch vụ đổi tiền ăn chênh lệch, thị trường lì xì "độc, lạ" cũng đang chứng kiến mức phí đổi tiền mới và phí sưu tầm cao kỷ lục. Các loại tiền seri ngày sinh, tiền ngoại tệ hay tiền linh vật được quảng cáo là "hàng xách tay" để đẩy giá bán lên gấp 5, thậm chí gấp 10 lần mệnh giá.

Điển hình như loại tiền seri năm sinh kép – vốn được coi là vật phẩm phong thủy – đang bị "thổi giá" không thương tiếc. Một tờ 200.000 đồng có số seri "trùng khớp năm sinh" được rao bán mức 800.000 đồng, còn tờ 500.000 đồng được hét giá lên tới 1,2 triệu đồng. Dù mức giá vô lý, nhưng đánh vào tâm lý chuộng sự độc đáo của người tiêu dùng, các mặt hàng này vẫn luôn trong tình trạng "cháy hàng" mỗi dịp cận Tết.

Xu hướng thay thế tiền mới dịp cao điểm Tết Nguyên đán

Chia sẻ với PV Dân Việt, các ngân hàng thương mại cổ phần cho biết, nhiều năm nay, Ngân hàng Nhà nước thắt chặt khiến nguồn tiền mới trở nên khan hiếm.

"Chúng tôi phải liên tục đi liên hệ từ chi nhánh đến hội sở để xin suất đổi tiền mới, tiền lẻ cho các khách VIP. Nhưng gần như đều là tiền gom lại, không được nguyên seri", một nhân viên ngân hàng cho biết.

Dù là khách hàng V.I.P lâu năm tại nhiều ngân hàng, chị Thanh Mai (45 tuổi, Hà Nội) cho biết năm nay việc đổi tiền mới khó khăn chưa từng thấy.

"Mọi năm tôi chỉ cần báo trước vài ngày là có đủ các mệnh giá. Năm nay, dù đã liên hệ từ rất sớm nhưng nhân viên ngân hàng đều đồng loạt 'lắc đầu' vì nguồn tiền mới, tiền lẻ cực kỳ khan hiếm", chị Mai chia sẻ về thực trạng đổi tiền dịp Tết 2026.

Trong bối cảnh tiền mới khan hiếm, xu hướng không dùng tiền mặt “lên ngôi”, lì xì online qua ứng dụng ngân hàng, ví điện tử đang dần phổ biến rộng rãi thay thế hình thức lì xì truyền thống nhờ những lợi ích thiết thực mà nó mang lại.

Đơn cử, thay vì những tờ tiền chẵn không mang quá nhiều ý nghĩa, người dùng có thể thoải mái lựa chọn các con số mang ý nghĩa may mắn như 68.686 đồng (lộc phát), 88.888 đồng (phát phát), hay thậm chí 123.456 đồng (tăng tiến). Những con số này không chỉ khiến người nhận thích thú mà còn mang ý nghĩa chúc phúc.

Cùng với tính năng lì xì online, nhiều ngân hàng, ví điện tử cho phép khách hàng tùy chọn đa dạng các mẫu thiệp chúc Tết với thiết kế bắt mắt, thời thượng...

Ảnh minh họa.

Đổi tiền mới lì xì vốn là nhu cầu truyền thống của người dân Việt Nam để phục vụ phong tục lì xì may mắn, đi lễ chùa hay chuẩn bị mâm cúng tổ tiên. Dù các hình thức thanh toán điện tử đang phát triển mạnh, việc sở hữu những tờ tiền mệnh giá nhỏ, mới cứng vẫn là thói quen khó bỏ trong các hoạt động tín ngưỡng và văn hóa đầu năm.

Đáng nói, phong tục may mắn đầu năm giờ không còn dừng lại ở mệnh giá 10.000 đồng hay 20.000 đồng như trước mà tăng theo chi phí đời sống. Một số chuyên gia xã hội học thẳng thắn nêu quan điểm, không ít phong tục theo thời gian thực hành ngày càng nặng nề hơn so với khởi thủy, biến thành biểu tượng văn hóa rỗng hoặc được gắn thêm ý nghĩa mới.

Lì xì với ý nghĩa ban đầu là phần quà may mắn đầu năm, theo thời gian ngày càng nặng về hình thức, kinh tế, tài chính khiến cho người thực hành chịu áp lực. Một số người thậm chí không dám tiếp xúc hoặc rơi vào tình thế khó xử trước cộng đồng mỗi khi Tết Nguyên đán cận kề.

Căn cứ Nghị định 88/2019/NĐ-CP, việc đổi tiền lẻ, tiền mới để thu lợi chênh lệch là hành vi trái pháp luật. Cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng; tổ chức vi phạm bị phạt từ 40 - 80 triệu đồng, đồng thời phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp.Bên cạnh đó, nghiêm trọng hơn, nếu trường hợp người dân biết rõ tiền giả do bị lừa mà vẫn cố ý dùng tiền đó để trao đổi, thanh toán hoặc mua bán như tiền thật thì người đó có thể sẽ bị xác định có hành vi lưu hành tiền giả.Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 'Tội lưu hành tiền giả' theo quy định tại Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).Mức hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân nếu giá trị tiền giả từ 50 triệu đồng trở lên.Người dân được khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo 'đổi tiền mới, tiền lẻ' trên môi trường mạng;Đồng thời chia sẻ, tuyên truyền cho người thân, bạn bè để tăng cường ý thức phòng tránh. Trong trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý.