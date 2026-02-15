Giao dịch ngân hàng Tết Bính Ngọ, khách hàng cần lưu ý gì?

Từ hôm nay - 27 tháng Chạp (14/2), phần lớn chi nhánh, phòng giao dịch sẽ tạm dừng hoạt động theo lịch nghỉ chung. Lịch nghỉ được xây dựng đồng bộ với lịch nghỉ của Nhà nước và được áp dụng tại nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank, MB, VPBank, SHB…

Đáng chú ý, vẫn có một số ngân hàng có điều chỉnh khác nhau. Đơn cử, VIB giao dịch ngày 14/2 nhưng kết thúc sớm, trong đó giao dịch tiền mặt tại quầy dừng lúc 11h30 và các giao dịch khác dừng lúc 12h00.

Tuy nhiên, toàn hệ thống ngân hàng sẽ đồng loạt làm việc bình thường trở lại vào thứ hai, ngày 23/2/2026 (tức mùng 7 tháng Giêng).

Nghỉ Tết Bính Ngọ, chuyển khoản liên ngân hàng cần chú ý

Trong kỳ nghỉ lễ, dù các điểm giao dịch tại quầy tạm ngưng hoạt động, hệ thống ngân hàng số, ATM, POS và hotline hỗ trợ vẫn duy trì xuyên suốt. Các lệnh chuyển khoản nội bộ và chuyển khoản nhanh 24/7 sẽ hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, nút thắt nằm ở dịch vụ chuyển khoản thường liên ngân hàng. Các hệ thống này chỉ xử lý lệnh phát sinh đến 16h00 ngày 13/02/2026. Mọi giao dịch sau khung giờ này sẽ phải chờ đến 05h00 ngày 23/02/2026 mới được tiếp tục xử lý.

Đây là lưu ý then chốt cho các doanh nghiệp trong việc điều phối dòng tiền. Để đảm bảo các khoản thanh toán đối tác, nộp thuế hay chi trả lương thưởng diễn ra thông suốt, người dùng cần thực hiện giao dịch sớm, tránh rủi ro nghẽn mạng hoặc lệnh chuyển tiền bị lưu giữ qua Tết.

Ảnh minh họa: AI khởi tạo.

Đối với các lệnh chuyển khoản định kỳ được thiết lập trùng vào thời gian nghỉ Tết, hệ thống sẽ tự động xử lý nếu tài khoản đảm bảo số dư. Cụ thể, các giao dịch nội bộ và chuyển nhanh 24/7 vẫn thực hiện đúng lịch; riêng lệnh chuyển khoản thường liên ngân hàng sẽ được lùi lại đến ngày 23/02/2026.

Một điểm cần lưu ý là trong trường hợp tài khoản không đủ tiền tại thời điểm quét lệnh, hệ thống sẽ gửi cảnh báo và dừng thực hiện giao dịch. Trường hợp tài khoản không đủ tiền, hệ thống sẽ gửi cảnh báo và không tiếp tục trích tiền, kể cả khi khách hàng nộp bổ sung sau đó.

Đối với khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trong dịp nghỉ Tết, nguyên tắc tính lãi được xác định theo các mốc thời gian cụ thể. Chẳng hạn, khoản mở mới từ 21h ngày 13/2/2026 sẽ được tính lãi từ ngày 14/2; mở mới từ 19h ngày 14/2/2026 tính lãi từ 15/2/2026; các mốc tiếp theo được điều chỉnh tương ứng theo lịch vận hành hệ thống

Theo thông báo từ các ngân hàng, tiền gửi tiết kiệm trực tuyến vẫn được hệ thống tự động tái tục bình thường trong suốt kỳ nghỉ Tết. Đối với tiền gửi tại quầy, nếu sổ tiết kiệm đáo hạn đúng vào thời gian nghỉ lễ, khách hàng có thể đến tất toán vào ngày làm việc đầu tiên sau Tết (23/2/2026) mà vẫn được hưởng đầy đủ lãi suất có kỳ hạn cho toàn bộ thời gian gửi. Như vậy, việc nắm rõ thời điểm bắt đầu tính lãi giúp khách hàng chủ động hơn trong tính toán hiệu quả sử dụng vốn, nhất là khi gửi tiền sát thời điểm nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, kỳ nghỉ dài ngày cũng là thời điểm dễ phát sinh rủi ro quá hạn nếu khách hàng không theo dõi kỹ nghĩa vụ tài chính của mình. Các ngân hàng lưu ý, các khoản vay, dư nợ thẻ tín dụng, thấu chi đến hạn trong khoảng thời gian từ 14/2 đến 22/2/2026 cần được theo dõi sát để tránh bị chuyển nhóm nợ.

Dù hệ thống ngân hàng số hoạt động 24/7, khách hàng cần chủ động kiểm tra thời gian chốt lệnh chuyển tiền liên ngân hàng, hạn thanh toán thẻ tín dụng và các khoản vay để tránh phát sinh nợ quá hạn hoặc phí phạt ngoài ý muốn.

Đối với kênh gửi Online, hệ thống tự động tái sinh và tính lãi bình thường. Các tài khoản mới mở trong dịp Tết sẽ có lãi tính cụ thể theo quy định của từng ngân hàng (ví dụ: mở sau 21h ngày 13/2 sẽ tính lãi từ 14/2/2026).

Với thẻ tín dụng có ngày chốt sao kê trùng vào thời gian nghỉ Tết, hệ thống sẽ thực hiện chốt sao kê trong ngày 14/2/2026; các giao dịch phát sinh sau thời điểm chốt dữ liệu này sẽ được hạch toán vào kỳ sao kê tiếp theo. Khách hàng vì vậy cần lưu ý thời điểm chốt sao kê và hạn thanh toán để tránh phát sinh lãi và phí không mong muốn.

Đối với các khoản vay, dư nợ thẻ tín dụng, thấu chi đã bị quá hạn, khách hàng cần thanh toán đầy đủ toàn bộ dư nợ (gốc, lãi, lãi quá hạn, lãi phạt…) trước 17h ngày 13/2/2026.

Riêng khoản thấu chi đến hạn trong thời gian nghỉ từ 14/2 đến 22/2/2026, nếu khách hàng hoàn tất nghĩa vụ trước 17h ngày 23/2/2026, hệ thống sẽ không ghi nhận quá hạn.

Đảm bảo thanh toán an toàn, thông suốt dịp Tết Bính Ngọ 2026

Trước nhu cầu thanh toán tăng cao vào dịp quyết toán cuối năm và Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Công văn số 11241/NHNN-TT, yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt, đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu quyết toán năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026.

Công văn cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý rủi ro, phòng ngừa và ngăn chặn gian lận trong hoạt động thanh toán, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm dịp Tết. Điều này cho thấy cơ quan quản lý đã chủ động từ sớm trong việc chỉ đạo hệ thống bảo đảm an toàn hạ tầng, duy trì khả năng xử lý giao dịch ở mức cao và hạn chế tối đa sự cố có thể ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, hệ thống ngân hàng đã chuẩn bị phương án kỹ thuật, nhân sự và giám sát 24/7 để đáp ứng nhu cầu giao dịch tăng thêm trong dịp Tết.

Tuy vậy, nhà điều hành nhấn mạnh, sự chủ động của khách hàng vẫn là yếu tố quan trọng. Việc nắm chắc lịch nghỉ, thời điểm xử lý giao dịch liên ngân hàng, nguyên tắc tính lãi tiết kiệm và nghĩa vụ thanh toán thẻ tín dụng sẽ giúp mỗi cá nhân, doanh nghiệp bước vào năm mới với kế hoạch tài chính ổn định, hạn chế tối đa phát sinh không đáng có ngay trong những ngày đầu xuân.