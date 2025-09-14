Đối thủ vừa bắt kịp SpaceX của Elon Musk trong thị trường internet vệ tinh là ai?

Tháng trước, Amazon mới chỉ đưa được khoảng hơn 100 vệ tinh Kuiper lên quỹ đạo. Thế nhưng đến tuần qua, hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Mỹ đã giành được hợp đồng đầu tiên cung cấp dịch vụ WiFi trên máy bay. Khách hàng của họ là JetBlue, dự kiến triển khai từ năm 2027 để nâng cấp dịch vụ Fly-Fi.

Đây là bước khởi đầu quan trọng, nhưng Amazon vẫn còn rất nhiều việc phải làm để bắt kịp đối thủ. Trong khi đó, SpaceX với mạng lưới Starlink đã ký hợp đồng với nhiều hãng hàng không lớn như Virgin Atlantic, United Airlines và Air France.

Amazon vẫn đang ở thế yếu so với Starlink

Amazon mới có 102 vệ tinh Kuiper hoạt động, trong khi Cơ quan Viễn thông Liên bang Mỹ (FCC) yêu cầu họ phải triển khai ít nhất 1.600 vệ tinh vào tháng 7/2026 và đặt mục tiêu 3.236 vệ tinh vào năm 2029. So với con số 8.393 vệ tinh Starlink đã có trong tổng kế hoạch 12.000 vệ tinh, sự chênh lệch là rất lớn.

SpaceX còn có lợi thế về năng lực phóng khi đã thực hiện tới 100 lần phóng Falcon 9 chỉ tính đến giữa tháng 8 năm nay, trong đó 72 lần để đưa vệ tinh Starlink lên quỹ đạo. Ngược lại, tên lửa New Glenn của Amazon (Blue Origin) mới chỉ có chuyến bay thử đầu tiên vào tháng 1/2025.

Trong giai đoạn đầu, Amazon buộc phải thuê các nhà cung cấp khác như United Launch Alliance, Arianespace, thậm chí cả… SpaceX để phóng vệ tinh Kuiper. Điều này cho thấy họ vẫn phụ thuộc nhiều vào bên ngoài và chưa làm chủ hoàn toàn công nghệ phóng.

Thị trường internet vệ tinh sẽ phát triển ra sao trong tương lai?

Theo dự báo của Goldman Sachs, từ 2025 đến 2031, sẽ có khoảng 70.000 vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) được phóng lên, phần lớn để phục vụ công nghệ internet. Mục tiêu lớn là hướng tới ứng dụng cho mạng 6G, dự kiến thương mại hóa trong khoảng 5 năm tới.

Internet vệ tinh được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 2,5 tỷ người trên thế giới (tương đương 30,5% dân số) hiện chưa có kết nối internet, đặc biệt ở các khu vực xa xôi, thưa dân hoặc bị ảnh hưởng bởi xung đột.

SpaceX cũng không đứng yên. Công ty vừa ký thỏa thuận 17 tỷ USD mua lại giấy phép phổ tần không dây của Echostar nhằm thúc đẩy mảng 5G cho Starlink. Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell tuyên bố thương vụ này sẽ giúp họ tiến gần hơn tới mục tiêu “xóa bỏ vùng chết sóng di động trên toàn Trái đất”.