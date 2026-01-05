Hà Nội: Doanh nghiệp tư nhân thưởng Tết cao kỷ lục, có nơi hơn 600 triệu đồng

Tổng hợp nhanh của Sở Nội vụ Hà Nội từ báo cáo của hơn 3.100 doanh nghiệp cho thấy, mức lương và thưởng Tết năm 2026 tiếp tục ghi nhận sự chênh lệch lớn giữa các khối doanh nghiệp.

Đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức tiền lương cao nhất đạt 46,5 triệu đồng/người/tháng, trong khi mức thấp nhất là 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Dịp Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân của khối này khoảng 1 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất 15 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người. Tết Nguyên đán 2026, mức thưởng bình quân đạt 3,5 triệu đồng/người. Đáng chú ý, có doanh nghiệp thưởng cao nhất lên tới 103 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước, mức tiền lương cao nhất đạt 45 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 6,6 triệu đồng/người/tháng. Thưởng Tết Dương lịch bình quân khoảng 1 triệu đồng/người; mức cao nhất 18 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người. Dịp Tết Nguyên đán 2026, mức thưởng bình quân đạt 3,7 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất 45 triệu đồng/người, thấp nhất 800.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh tiếp tục ghi nhận mức thu nhập và thưởng cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp. Theo báo cáo, mức tiền lương cao nhất tại khối này lên tới 230 triệu đồng/người/tháng, trong khi mức thấp nhất là 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Thưởng Tết Dương lịch của khối doanh nghiệp dân doanh bình quân đạt khoảng 800.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất 30 triệu đồng/người, thấp nhất 600.000 đồng/người. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán 2026, mức thưởng bình quân đạt 4 triệu đồng/người, song có doanh nghiệp thưởng cao nhất lên tới 614 triệu đồng/người; mức thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

Trong khi đó, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mức tiền lương cao nhất đạt 225 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 5,5 triệu đồng/người/tháng. Thưởng Tết Dương lịch bình quân khoảng 1 triệu đồng/người; mức cao nhất 37 triệu đồng/người, thấp nhất 600.000 đồng/người.