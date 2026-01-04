Doanh nghiệp Trung Quốc thưởng tết bằng vàng cho nhân viên

Dreame Technology (Trung Quốc) vừa khiến dư luận chú ý khi công bố gói phúc lợi đặc biệt dành cho nhân viên. Ngoài các khoản thưởng cuối năm theo quy định, mỗi nhân sự của hãng sẽ nhận được một phần quà là 1 gram vàng. Đặc biệt, 10 nhân viên xuất sắc nhất sẽ được đài thọ toàn bộ chi phí cho một chuyến du lịch thám hiểm đến Nam Cực. Thông tin này được chính ông Yu Hao, người sáng lập kiêm CEO của Dreame, công bố chính thức.

Theo ước tính từ Hongxin News, với quy mô nhân sự khoảng 18.500 người và giá vàng bán lẻ hiện dao động quanh mức 1.400 nhân dân tệ/gram, riêng chiến dịch tặng vàng này đã tiêu tốn của Dreame khoảng 26 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,7 triệu USD).

Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường IDC, trong ba quý đầu năm 2025, Dreame giữ vững vị thế trong nhóm 5 nhà cung cấp robot hút bụi hàng đầu thế giới, cùng với các thương hiệu khác của Trung Quốc như Roborock, Ecovacs, Xiaomi và Narwal. Nhóm "ngũ hổ" này hiện chiếm tới gần 70% lượng xuất xưởng toàn cầu.

Công ty thưởng vàng cho nhân viên dịp Tết. Ảnh minh họa: XH

Đáng chú ý, báo cáo từ trang tin 36Kr cho biết doanh thu tính đến giữa năm 2025 của Dreame đã chính thức vượt qua tổng doanh thu của cả năm 2024. Đây là năm thứ 6 liên tiếp công ty duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ở mức trên 100% – một con số mơ ước đối với bất kỳ doanh nghiệp công nghệ nào.

Thành lập từ năm 2017 tại Tô Châu, Dreame không dừng lại ở những thiết bị làm sạch. Với 12,4% thị phần robot hút bụi toàn cầu, công ty đang ráo riết đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm, từ thiết bị nhà bếp, chăm sóc cá nhân đến những lĩnh vực "nóng" như điện thoại thông minh và máy bay không người lái (drone).

Tham vọng lớn nhất của Dreame phải kể đến kế hoạch lấn sân sang ngành công nghiệp ô tô. Tháng 8 năm ngoái, hãng đã công bố dự án xe điện đầu tiên của mình. Theo lộ trình, mẫu xe thuần điện siêu sang của Dreame sẽ chính thức ra mắt vào năm 2027.

Dù đang trên đà thăng hoa, Dreame vẫn phải đối mặt với những áp lực cạnh tranh không nhỏ. "Gã khổng lồ" drone DJI đã chính thức gia nhập thị trường robot hút bụi với dòng sản phẩm Romo vào tháng 8.

Trong khi đó, Picea Robotics (Thâm Quyến) đang hoàn tất thương vụ thâu tóm iRobot – biểu tượng một thời của Mỹ – sau khi công ty này nộp đơn phá sản.

(Theo South China Morning Post)