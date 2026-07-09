Biệt thự tại khu nhà giàu thu hút các siêu sao bóng đá

Căn biệt thự nằm trong La Moraleja, khu dân cư cao cấp thuộc vùng đô thị phía bắc Madrid, Tây Ban Nha. Khu vực này từng là nơi thu hút nhiều cầu thủ dự World Cup, trong đó có Luka Modric và Mateo Kovacic - bộ đôi Croatia góp mặt tại World Cup 2026; Raphael Varane - hậu vệ tuyển Pháp tại World Cup 2022 và cựu đội trưởng huyền thoại tuyển Tây Ban Nha 2006-2018 Sergio Ramos.

Theo Promora - công ty môi giới chuyên mua bán và cho thuê biệt thự - La Moraleja còn gắn với nhóm cầu thủ của câu lạc bộ Real Madrid nhờ vị trí gần khu huấn luyện Valdebebas, mức độ an ninh và khả năng bảo đảm riêng tư.

La Moraleja phát triển theo mô hình biệt thự thấp tầng, lô đất rộng, sân vườn lớn và tách biệt với lõi đô thị. Không gian sống tại đây thường xoay quanh sự riêng tư thay vì phô trương mặt tiền, với hàng rào, cây xanh, lối vào riêng, sân vườn, hồ bơi, khu giải trí và bãi đỗ xe trong khuôn viên.

Khu đất ban đầu thuộc một phần rừng Địa Trung Hải, còn giữ nhiều cây sồi nhờ quá trình bảo tồn cảnh quan. Ý tưởng thiết kế căn biệt thự xuất phát từ cây sồi lớn nhất ở khu đất.

Kiến trúc sư tổ chức ngôi nhà bao quanh khoảng sân ở vị trí thấp nhất khu đất. Cách bố trí này tạo không gian gắn với cây sồi, đồng thời giúp công trình thích nghi với địa hình.

Mặt đứng biệt thự sử dụng vữa trắng kết hợp đá thô, loại vật liệu phổ biến ở khu vực Địa Trung Hải. Hình khối căn nhà được chia nhỏ, kết hợp các cao độ khác nhau để giảm cảm giác áp đặt lên khu đất.

Công trình gồm hai khối nhà giao nhau theo dạng chữ L. Một khối dành cho không gian riêng của gia chủ ở tầng trên, tầng dưới mở ra khoảng sân cạnh cây sồi. Khối còn lại bố trí các khu chức năng chung, phòng phụ và phòng ngủ trẻ em.

Chủ nhà mong muốn lối vào gợi cảm giác như một "biển kính", lấy cảm hứng từ ký ức mùa hè thời thơ ấu. Từ yêu cầu này, kiến trúc sư thiết kế khối sảnh cao gần 10 m ở điểm cao nhất. Khối sảnh kính nằm giữa hai cánh nhà, đóng vai trò điểm xoay của mặt bằng chữ L.

Hai khối không đặt trên cùng cao độ mà lệch nhau nửa tầng. Cách xử lý này giúp ngôi nhà bám theo địa hình thoải của khu đất, đồng thời tạo các khoảng chuyển tiếp ngắn giữa những không gian chức năng. Khối sảnh kính ở điểm giao nhau làm nhiệm vụ kết nối các cao độ bằng cầu thang, ban công.

Ánh sáng tự nhiên đi qua lớp kính lớn, tạo sự thay đổi theo thời điểm trong ngày.

Khi bước vào nhà, gia chủ có thể nhìn xuống khoảng sân thấp, nơi cây sồi xanh nằm ở phía sau.

Ngôi nhà được thiết kế để các không gian luôn có liên hệ trực tiếp với sân vườn. Ở khối nhà gần cây sồi, phòng đa năng mở rộng ra khoảng sân.

Khu phòng khách và phòng ăn dùng hệ cửa trượt lớn, tổng chiều dài 10 m. Khi mở hết, các cánh cửa được giấu vào tường, giúp không gian sinh hoạt chung nối liền với hiên và khu vườn bên ngoài.

Nội thất kết hợp nền tường trắng, trần phẳng, sàn sáng màu với các chi tiết gỗ, mây đan và đèn thả trang trí.

Khu vệ sinh kết hợp cửa kính ngang mở tầm nhìn ra mảng xanh bên ngoài. Vách tắm đứng bằng kính, mặt lavabo đá vân sáng màu và tủ gỗ tạo sự tương phản với hệ vòi, đèn tường màu đen.