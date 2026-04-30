Hôn nhân 15 năm 'không thể lay chuyển' của William - Kate

2026 là cột mốc đáng nhớ đối với Thân vương William và Vương phi Kate Middleton, khi vào ngày 29/4 năm nay, cặp vợ chồng kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Tới mùa thu này, cả hai cũng tròn 25 năm quen biết kể từ lần gặp đầu tiên khi còn là sinh viên năm nhất tại Đại học St Andrews. Quãng thời gian ấy chiếm hơn nửa cuộc đời của cả hai: William hiện 43 tuổi và sẽ tròn 44 vào tháng 6, còn Kate đã bước sang tuổi 44 từ tháng 1 năm nay.

Đó là một câu chuyện tình yêu bền vững. Một nguồn tin thân cận với William - Kate nói với tờ The Telegraph rằng: "Họ đang bắt đầu một chương mới".

William, Kate trong đám cưới cổ tích năm 2011. Ảnh: Chris Jackson

"Nếu sự liên tục và ổn định là điều mà chế độ quân chủ mang lại, bạn chỉ cần nhìn vào cuộc hôn nhân này", người này nói. "Dù chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời anh ấy, trong cuộc đời cô ấy, sự liên tục và ổn định trong mối quan hệ đã giúp họ vượt qua tất cả. Họ vẫn như xưa. Cả hai đều rất vững chắc và không thể lay chuyển".

Sau 15 năm kết hôn, cặp đôi đã chào đón ba người con, trưởng thành hơn trong vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia. Họ cũng trải qua không ít biến động trong gia đình, đáng chú ý là việc Vương phi xứ Wales được chẩn đoán mắc ung thư vào năm 2024. Đến tháng 1/2025, bà mẹ ba con thông báo bệnh đã thuyên giảm.

Sau hành trình điều trị của Hoàng hậu tương lai, cả hai đang bước vào một "trạng thái bình thường mới". Một nguồn tin trong cung điện chia sẻ với Telegraph: "Họ thực sự là một đội. Luôn sát cánh bên nhau".

Lord Williams xứ Oystermouth, cựu Tổng Giám mục Canterbury, người đã chủ trì hôn lễ của William và Kate năm 2011, từng nhận xét rằng: "Cả hai trông rất tự nhiên và thoải mái khi ở bên nhau. Rõ ràng họ đã suy nghĩ rất kỹ về quyết định này. Chúng tôi cũng có trao đổi đôi chút về những áp lực, bởi lễ cưới được hàng tỷ người trên toàn thế giới theo dõi, cũng như việc cuộc hôn nhân của họ luôn nằm trong tầm quan sát của công chúng".

Ông cho biết thêm, buổi lễ tại Tu viện Westminster mang không khí "rất đời thường và gần gũi". "Tôi biết rằng Nữ hoàng Elizabeth quá cố đã rất, rất hài lòng", ông nói.

Công chúa Charlotte vẫy tay chào người hâm mộ hoàng gia khi cùng gia đình tham dự lễ Phục sinh tại Nhà nguyện St George, Windsor, ngày 5/4. Ảnh: Ben Montgomery

Ngày 22/3/2024, người hâm mộ hoàng gia thế giới sốc và lắng lại khi Vương phi xứ Wales dũng cảm thông báo cô được chẩn đoán mắc ung thư, tuy nhiên không tiết lộ là ung thư gì và đang ở giai đoạn nào. "Cô ấy đã chia sẻ hành trình của mình một cách cởi mở chưa từng thấy trong Hoàng gia", một nguồn tin nói với The Telegraph.

Chẩn đoán ung thư của Vua Charles III, gần như diễn ra cùng thời điểm với Vương phi xứ Wales, được một nguồn tin mô tả là "vô cùng khó khăn", đặc biệt với William, khi cả vợ và bố anh lần lượt nhận chẩn đoán chỉ trong vài tuần. Với Kate, nguồn tin nói William "luôn dõi theo và tìm hiểu điều gì là tốt nhất cho cô".

"Những năm gần đây rõ ràng là giai đoạn rất khó khăn với họ", nguồn tin cho biết. "Nhưng cũng chính vì cuộc sống luôn mang đến nhiều biến cố, việc xây dựng nền tảng vững chắc cho các con lại càng trở nên quan trọng. Họ ưu tiên cùng nhau đưa ra quyết định, duy trì sự gắn bó với các con, và chính sự bền bỉ mà họ vun đắp đã giúp họ vượt qua tất cả, thậm chí còn mạnh mẽ trở lại".

"Tôi cho rằng hiện tại họ có cảm giác: một khi đã vượt qua những thử thách trước đây, họ sẽ vững tin hơn khi đối diện với bất cứ điều gì có thể xảy đến trong tương lai".

Trong khi đó, nguồn tin từ cung điện thì nói với tờ Telegraph: "Họ đã mở sang trang mới sau giai đoạn tồi tệ trong cuộc đời. Họ đang cùng nhau bước tới tương lai như một cặp đôi đoàn kết".