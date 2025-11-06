Trước khi chồng bị bắt, Đoàn Di Băng khoe biệt thự 400 tỷ cùng cuộc sống giàu sang thế nào?

Vợ chồng Đoàn Di Băng khoe biệt thự 400 tỷ

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) - Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group - để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Trước khi bị bắt với cáo buộc liên quan đến sản xuất, Nguyễn Quốc Vũ được biết đến là một đại gia thành đạt và là chồng của ca sĩ, diễn viên Đoàn Di Băng.

Vợ chồng Đoàn Di Băng thường xuyên khoe cuộc sống hạnh phúc, giàu sang và hàng loạt phát ngôn gây trang cãi.

Đoàn Di Băng tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy (SN 1990 tại TP.HCM), được biết đến với tư cách là một nghệ sĩ hoạt động tích cực ở nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ, người mẫu.

Năm 2012, Đoàn Di Băng kết hôn với đại gia Nguyễn Quốc Vũ. Cả hai vợ chồng đều thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với cuộc sống xa hoa, siêu xe đậu quanh nhà, bộ sưu tập hàng hiệu đắt giá.

Căn hộ triệu đô của vợ chồng nữ ca sĩ được cho là nơi ở tạm trong thời gian chờ hoàn thiện căn nhà 400 tỷ đồng.

Thời điểm kết hôn, cả hai gây chú ý bởi đám cưới xa xỉ lên tới 3 tỷ đồng. Thời điểm đó, Đoàn Di Băng cho biết, cô được gia đình chồng tặng bộ quà cưới 2 tỷ cùng 1 căn nhà rộng 300m2 trị giá 1 triệu đô tại quận 7, TP.HCM.

Đặc biệt, căn nhà trị giá tới 25 tỷ đồng này được Đoàn Di Băng cho biết chỉ là nơi ở tạm trong thời gian chờ xây biệt thự trị giá 400 tỷ đồng.

Căn hộ triệu đô của nữ ca sĩ.

Năm 2021, Đoàn Di Băng tiết lộ, căn biệt thự đang xây do nhà thiết kế Quách Thái Công đảm nhận việc thiết kế nội thất, riêng chi phí thiết kế đã lên tới 140 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, số tiền hoàn thiện phần thô và hoàn thiện nội thất cũng đã được tính lên tới con số 200 tỷ.

Căn biệt thự được Đoàn Di Băng cho biết xây dựng từ năm 2021 đến năm 2025 sẽ hoàn thành với trị giá 400 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, cặp đôi doanh nhân này còn sở hữu một biệt thự 6 tầng tại TP.HCM với thang máy riêng, diện tích đất khoảng 150m2, trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn Di Băng còn thể hiện độ chịu chơi khi xây dựng một căn biệt thự giữa rừng thông để thỉnh thoảng gia đình lên Đà Lạt nghỉ ngơi, thư giãn. Đồng thời, trên trang cá nhân của mình, Đoàn Di Băng còn thường xuyên chia sẻ những lần giao dịch các căn hộ từ vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng khiến cộng đồng choáng váng.

Đoàn Di Băng khoe biệt thự được trang hoàng lộng lẫy giữa quận 7 của hai vợ chồng.

Dàn siêu xe trăm tỷ và cuộc sống như bà hoàng

Đoàn Di Băng cũng không ít lần gây chú ý khi sở hữu bộ sưu tập xe sang đắt đỏ. Vào cuối năm 2018, cặp đôi còn chi tiền tậu chiếc Volvo XC90 - dòng xe nổi tiếng với độ an toàn hàng đầu thế giới. Chiếc xe trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng được mua chỉ để phục vụ việc đưa đón các con đến trường.

Biệt thự và xe sang đỗ kín trước nhà "nữ đại gia quận 7".

Nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, cô từng nhận từ ông xã chiếc xế hộp trị giá 2 tỷ đồng. Đáp lại, sau khi sinh bé thứ ba, cô mạnh tay tặng chồng một chiếc siêu xe có giá 7 tỷ đồng.

Một trong những chiếc xe nổi bật của cô là Mercedes-AMG G63, mẫu SUV đắt đỏ có giá thị trường khoảng 13,5 - 14 tỷ đồng. Năm 2024, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ tiếp tục tặng vợ chiếc Bentley Bentayga màu đen có giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cuộc sống giàu sang của Đoàn Di Băng khoe lên mạng xã hội khiến nhiều người choáng ngợp.

Vào tháng 5/2024, khi giá vàng liên tục tăng mạnh, Đoàn Di Băng cũng khoe hình ảnh mình sở hữu 100 lượng vàng khiến dân tình "choáng váng". Người đẹp chia sẻ, thời điểm cô mua vàng có giá 57 triệu đồng/lượng. Số vàng này được vợ chồng cô mua vào từ 3 năm trước.

Đoàn Di Băng khoe hàng trăm lượng vàng trên mạng xã hội.

Trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, Đoàn Di Băng thường xuyên khoe tự thưởng cho bản thân những món hàng hiệu đắt đỏ, sưu tầm kim cương, vàng... Những món đồ thuộc những thương hiệu nổi tiếng thế giới được cô chất đống trong nhà.

Trong những video nói về cuộc sống xa hoa của mình, Đoàn Di Băng cho biết chỉ trong 15 phút cô đã chi 1,8 tỷ đồng để mua đồ hiệu Louis Vuitton.

Đoàn Di Băng khoe chiếc túi da cá sấu trị giá 2 tỷ đồng của mình bên ông xã.

“Băng có 1 sở thích rất là đơn giản đó là Băng thích túi làm bằng da cá sấu. Nó khá là khó mua. Anh Vũ phải cử một người bay qua bay lại bao nhiêu lần mới mua được cái túi này cho vợ”, Đoàn Di Băng khoe chiếc túi xách cá sấu trị giá 2 tỷ của mình.

Căn biệt thự 400 tỷ đồng gây ồn ào của vợ chồng Đoàn Di Băng được nhà thiết kế Thái Công thiết kế từ năm 2021.

Tuy nhiên, không ít ý kiến nghi vấn vợ chồng Quốc Vũ “phông bạt” chỉ để tìm kiếm sự chú ý. Cư dân mạng nói các con số về giá trị siêu xe hay chi phí xây biệt thự bị cho là thiếu minh bạch, phô trương, phóng đại và đặt biệt danh cho cô nàng là “Đoàn Di Bom” để nói về độ “nổ” của vợ chồng doanh nhân này.