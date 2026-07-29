Điều cần làm trước tháng 7 âm lịch để gia đình an yên , may mắn năm 2026

Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang tháng 7 âm lịch, còn được dân gian gọi là "tháng cô hồn". Theo quan niệm dân gian, vào tháng này thường mang lại những điều không may mắn. Khoảng thời gian này, mọi người chú trọng hơn tới việc giữ gìn sự bình an trong gia đình và thực hiện các nghi thức tâm linh phù hợp.

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, từ sau Rằm tháng 6 âm lịch là thời điểm thích hợp để thanh lọc không gian sống. Nhà cửa sau một thời gian sử dụng có thể trở nên bừa bộn, bí bách, khiến cho trường khí bị trì trệ. Việc dọn dẹp, làm mới không gian được cho là giúp lưu thông sinh khí, tạo cảm giác dễ chịu và chuẩn bị tinh thần tích cực trước khi bước vào tháng mới.

Trước khi bước vào tháng 7 âm lịch – tháng cô hồn, đây là những việc được khuyến nghị nên tiến hành:

1. Dọn dẹp nhà cửa kỹ lưỡng để chuẩn bị cho tháng 7 âm lịch 2026 thêm an lành

Lau chùi toàn bộ không gian sống, đặc biệt là các khu vực ít được vệ sinh. Nước dùng để dọn dẹp nhà cửa nên dùng nước ấm pha gừng, ngũ vị hương, bồ kết hoặc các sản phẩm tẩy uế chuyên dụng để lau sàn, bàn thờ và đồ dùng trong nhà theo quan niệm phong thủy. Những nguyên liệu này vừa có tác dụng tẩy uế vừa mang lại hương thơm cho căn nhà.

Trong quá trình dọn dẹp, gia chủ cần loại bỏ đi những vật dụng hư hỏng, thực phẩm quá hạn hay quần áo cũ không còn dùng… nhằm giúp cho không gian thoáng, gọn gàng hơn.

2. Tăng cường ánh sáng cho không gian sống

Để tăng cường sinh khí và giúp cho không khí lưu thông, mọi người nên tăng cường mở cửa sổ vào khoảng thời gian từ sau Rằm tháng 6 âm lịch. Ở những khu vực thiếu sáng, gia chủ nên tăng cường bật thêm đèn để giúp cho căn nhà thêm sáng hơn. Ngoài ra, mọi người có thể làm mới không gian sống bằng cách thay đổi, trang trí những vật dụng có gam màu tươi sáng để tạo cảm giác ấm cúng.

3. Dùng trầm hương xông nhà

Sau khi hoàn thiện việc dọn dẹp, gia chủ có thể xông nhà bằng trầm hương hoặc nụ trầm. Trầm hương không chỉ có hương thơm mà theo quan niệm phong thủy còn mang tới dương khí, hỗ trợ thanh lọc không gian, tạo cảm giác thư thái khi xông. Trên thị trường hiện bán khá phổ biến trầm hương, nụ trầm nên khi lựa chọn cần chú ý nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt để bảo đảm hương thơm tự nhiên.

4. Giữ tâm niệm tích cực

Trong quá trình tiến hành thanh lọc nhà cửa, mọi người thực hiện có thể thầm cầu mong những điều tốt đẹp như sức khỏe, bình an, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Nam có thể đọc lời cầu nguyện 7 lần và nữ đọc 9 lần. Theo quan niệm, nghi thức này mang ý nghĩa tinh thần giúp hướng tới sự an yên, năng lượng tích cực.

Sau khi hoàn thành các bước trên, không gian sống sẽ trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn. Dưới góc nhìn phong thủy, chuyên gia cho rằng đây cũng là cách chuẩn bị một trường khí cát lành trước khi bước vào tháng 7 âm lịch.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.