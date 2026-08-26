Điểm chung ở vai trò người vợ trong 3 vụ 'giang hồ mạng' bị khởi tố

Trong tháng 8, Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV), Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) và Lê Văn Phú (Phú Lê) lần lượt bị khởi tố trong ba vụ án khác nhau. Điểm tương đồng đáng chú ý là vợ của cả ba người đều bị khởi tố, với vai trò liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Vợ Hải Sapa TV ký hợp đồng tiêu thụ 30 tỷ đồng thịt trâu

Vợ chồng Hải Sapa TV. Ảnh: FBNV

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) về tội Lừa dối khách hàng; Bùi Thị Kim Tuyên, vợ Hải, và Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, bị điều tra về tội Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cả ba bị bắt tạm giam.

Theo cơ quan điều tra, năm 2022, Hải lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ đạo vợ ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm "thịt trâu sấy khô tê cay" do Công ty Hoàng Nam sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu Ấn Độ.

Sau đó, vợ chồng Hải quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội là "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc", đồng thời in logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường. Cơ quan điều tra bước đầu xác định từ năm 2022 đến 2025, Tuyên đã mua sản phẩm này của Công ty Hoàng Nam với tổng số tiền 30 tỷ đồng để bán.

Như vậy, trong vụ án này, Tuyên được xác định trực tiếp tham gia khâu tiêu thụ sản phẩm, từ ký hợp đồng đến mua hàng.

Vợ Huấn Hoa Hồng đứng tên hộ kinh doanh

Vợ chồng Huấn Hoa Hồng. Ảnh: FBNV

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng), Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn và là chủ hộ kinh doanh, cùng ba người khác để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, Huấn cùng vợ và các đồng phạm mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Vai trò cụ thể của Linh trong từng khâu kinh doanh chưa được cơ quan điều tra công bố cụ thể. Tuy nhiên, ngoài việc đứng tên hộ kinh doanh, Linh từng giữ nhiều vị trí tại các doanh nghiệp liên quan Huấn, bao gồm cổ đông góp vốn, tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, Huấn cũng bị bắt để điều tra về hai tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ Phú Lê trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh

Vợ chồng Phú Lê. Ảnh: FBNV

Trong ba trường hợp, vai trò của Lã Thúy Kiều, vợ Phú Lê, được cơ quan điều tra công bố cụ thể nhất.

Ngày 18/8, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Lê Văn Phú, Lã Thúy Kiều cùng hai người khác để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Phú và một bị can khác bị tạm giam.

Theo điều tra, trong khoảng sáu năm, Phú và Kiều thành lập ba công ty, kinh doanh các mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Kiều được xác định trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh.

Riêng giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú của Kiều được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán theo quy định.

Để hợp thức lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là tồn kho, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Các vụ án đang tiếp tục được điều tra. Mức độ trách nhiệm của từng người sẽ được xác định trong quá trình tố tụng.