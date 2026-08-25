Hải Sapa TV là ai, vì sao nhân vật này cùng vợ lại bị khởi tố, bắt tạm giam?

Hải Sapa TV là ai?

Vũ Hoàng Hải (40 tuổi, trú tại Lào Cai) thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội. Hải được cộng đồng mạng biết đến qua các video về ẩm thực, đặc sản, văn hóa, đời sống và hoạt động kinh doanh tại khu vực Tây Bắc.

Các sản phẩm như thịt trâu gác bếp, chẩm chéo... thường xuyên xuất hiện trong nội dung trên mạng xã hội của Hải. Từ việc xây dựng hình ảnh gắn với đặc sản vùng cao, Hải Sapa TV dần phát triển hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội. Hiện kênh TikTok của Hải có hơn 5,2 triệu người theo dõi, trong khi kênh YouTube Sapa TV có gần 2 triệu người đăng ký.

Nam TikToker cũng từng nhiều lần chia sẻ về cuộc sống và hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, trong đó có những tài sản giá trị lớn. Đáng chú ý là căn shophouse hai mặt tiền tại phường Lào Cai và hai nhà hàng tại Sa Pa được giới thiệu có mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Hải Sapa TV cũng từng xuất hiện tại nhiều sự kiện có sự góp mặt của một số nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội như Huấn Hoa Hồng, Phú Lê.

Hải Sapa TV. (Ảnh: FBNV)

Từ làm sáng tạo nội dung đến kinh doanh đặc sản

Sau nhiều năm kiếm tiền từ YouTube, TikTok và hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, đầu năm 2025, Hải Sapa TV tiếp tục mở rộng sang mô hình doanh nghiệp.

Theo thông tin được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn Sapa TV được thành lập ngày 13/1/2025, đặt trụ sở tại đường Lạc Long Quân, phường Lào Cai. Vũ Hoàng Hải là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc. Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó Hải góp vốn 30 tỷ đồng.

Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày, đồng thời hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác như đại lý du lịch, bán buôn nông - lâm sản, thực phẩm và quảng cáo.

Gần đây, Hải Sapa TV còn mở các gian hàng kinh doanh thắng cố ngựa tại một số hội chợ ở các tỉnh, thành miền Bắc. Tuy nhiên, trước khi thành lập doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh sản phẩm đặc sản trên mạng xã hội của Hải đã xuất hiện nội dung đang bị cơ quan công an điều tra.

Hải Sapa TV thường xuyên quảng bá sản phẩm ẩm thực Tây Bắc. (Ảnh: FBNV)

Hải Sapa TV bị cáo buộc vi phạm gì?

Ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) thông tin về việc làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Vũ Hoàng Hải cùng các cá nhân, tổ chức liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Lừa dối khách hàng”. Trong đó, Vũ Hoàng Hải bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa dối khách hàng”.

Theo kết quả điều tra đến nay, vụ việc liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ và quảng cáo sản phẩm thịt trâu sấy. Năm 2022, cơ quan điều tra xác định Vũ Hoàng Hải đã lợi dụng sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội để chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “Thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất.

Điểm đáng chú ý nằm ở nguyên liệu sản xuất. Theo thông tin từ cơ quan công an, Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ về để sản xuất. Tuy nhiên, sản phẩm lại được quảng cáo là “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”.

Từ trái qua phải, các bị can: Vũ Hoàng Hải, Bùi Thị Kim Tuyên và Phạm Văn Hà. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Đây là nội dung khiến Vũ Hoàng Hải bị điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”. Với lượng người theo dõi hàng triệu trên TikTok và YouTube, việc quảng bá sản phẩm thông qua hình ảnh và sức ảnh hưởng của Hải có thể tiếp cận một lượng lớn người tiêu dùng.

Cùng vụ án, Bùi Thị Kim Tuyên - vợ Vũ Hoàng Hải - cũng bị khởi tố và bắt tạm giam. Theo Công an tỉnh Lào Cai, Bùi Thị Kim Tuyên bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài vợ chồng Hải Sapa TV, cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, về cùng tội danh liên quan đến hoạt động về kế toán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và những cá nhân, tổ chức có liên quan.