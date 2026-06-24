Con trai Beckham lần đầu đóng phim

Theo Variety hôm 22/6, tác phẩm do nhiếp ảnh gia thời trang Pierre-Ange Carlotti thực hiện, là dự án điện ảnh đầu tay của ông trên cương vị đạo diễn. Nội dung xoay quanh Sacha Gallo (Paul Kircher đóng), ngôi sao quần vợt được cha huấn luyện để chinh phục một danh hiệu lớn tại Paris (Pháp). Cuộc sống của anh thay đổi khi đối thủ mới, do Romeo Beckham thủ vai, xuất hiện và khiến nhân vật chính nhìn nhận lại tham vọng, mục tiêu sự nghiệp. Bên cạnh áp lực thi đấu, Sacha phải đối diện những biến chuyển trong đời sống tình cảm làm thay đổi cuộc sống của anh.

Romeo Beckham (trái) và bạn diễn người Pháp Paul Kircher trong phim "Forty Love". Ảnh: Studiocanal

Romeo Beckham tham gia cùng các diễn viên Paul Kircher, Guillaume Canet và Benjamin Voisin. Huyền thoại điện ảnh Pháp Catherine Deneuve cũng góp mặt với vai khách mời. Nhà sản xuất Hugo Sélignac nói đánh giá cao các tác phẩm nhiếp ảnh của Pierre-Ange Carlotti bởi sự kết hợp giữa nét dịu dàng, nỗi hoài niệm trong từng khung hình. Những yếu tố đó khiến ông cho rằng việc Carlotti chuyển sang đạo diễn điện ảnh là bước phát triển tất yếu trong sự nghiệp.

Kịch bản phim do Carlotti biên kịch cùng Gaëlle Macé. Phim dự kiến ra rạp tại Pháp từ ngày 25/11, hãng Studiocanal đảm nhận phát hành và bán bản quyền quốc tế.

Trước khi lấn sân điện ảnh, Romeo Beckham được biết đến với vai trò người mẫu. Anh từng hợp tác nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ như Yves Saint Laurent và Balenciaga. Anh 24 tuổi, là con trai thứ hai của nhà Becks, tiếp xúc showbiz từ nhỏ. Anh nhiều lần được mời làm mẫu nhờ hiệu ứng nổi tiếng của bố mẹ. Năm 13 tuổi, Romeo vào top 10 Người đàn ông mặc đẹp nhất nước Anh do tạp chí GQ bình chọn. Anh là gương mặt chiến dịch quảng cáo mùa Giáng sinh của Burberry năm 2012 và 2014.

Romeo Beckham sinh năm 2002, có sở thích xăm mình giống bố và anh trai Brooklyn. Ảnh: WWD

Năm 2021, Romeo lên bìa tạp chí L'Uomo Vogue tháng 1, làm gương mặt đại diện trong chiến dịch của Saint Laurent tháng 6 và ký hợp đồng trị giá 1,6 triệu USD khi làm gương mặt đại diện cho Puma tháng 12. Theo Vogue, trong số bốn con của Beckham, anh là người kiếm được nhiều tiền nhất. Anh hẹn hò người mẫu kiêm DJ Kim Turnbull, 25 tuổi. Hai người bắt đầu mối quan hệ vào cuối năm 2024, từng chia tay trong mùa hè 2025 trước khi quay lại với nhau.