Brooklyn Beckham có thể mất một triệu bảng mỗi năm sau khi rạn nứt với gia đình

Theo các chuyên gia, việc Brooklyn từ chối hòa giải với David và Victoria Beckham sau nhiều tháng căng thẳng có thể khiến anh phải trả giá đắt về tài chính. Dù tài sản cá nhân của Brooklyn không trực tiếp liên quan đến khối tài sản gia đình ước tính khoảng 500 triệu bảng, sự nghiệp anh lâu nay vẫn gắn chặt với thương hiệu Beckham.

Các nguồn tin trong ngành cảnh báo rằng việc Brooklyn chủ động rời xa "di sản Beckham" có thể kéo theo những hệ quả đáng kể.

Brooklyn Beckham công khai chỉ trích bố mẹ và không muốn hòa giải với gia đình.

Chuyên gia thương hiệu Lynn Carratt nói với The Sun: "Brooklyn từng nói về mặt trái của việc mang họ Beckham, nhưng cũng không thể phủ nhận anh chưa bao giờ từ chối những cơ hội mà cái tên đó mang lại. Anh được cho là sở hữu khoảng 7,5 triệu bảng, chủ yếu từ mạng xã hội và các hợp đồng đại sứ thương hiệu. Tuy nhiên, gần như tất cả cơ hội này đều gắn liền với họ Beckham".

Theo bà Carratt, nếu không mang họ Beckham, khả năng Brooklyn gặp gỡ và kết hôn với Nicola Peltz - con gái tỷ phú Mỹ Nelson Peltz - cũng khó xảy ra. Nữ diễn viên Nicola được cho là đang sở hữu khối tài sản khoảng 50 triệu bảng.

Giới chuyên môn nhận định các thương hiệu xa xỉ trong lĩnh vực thời trang, đồng hồ, ôtô... thường ưu tiên những gương mặt có hình ảnh "ổn định và uy tín". "Nếu phải lựa chọn một thành viên nhà Beckham, các nhãn hàng có thể sẽ chuyển sang Romeo hoặc Cruz thay vì Brooklyn", Carratt nói, đề cập đến hai em trai Brooklyn.

Brooklyn và vợ, diễn viên Nicola Peltz.

Chuyên gia cho rằng nền tảng gia đình, những lần xuất hiện chung cùng bố mẹ và sự hậu thuẫn ngầm của David - Victoria chính là yếu tố tạo nên giá trị thương mại của Brooklyn. Điều đó sẽ biến mất nếu quan hệ bị cắt đứt.

"Đúng là ồn ào gia đình giúp Brooklyn được chú ý trong ngắn hạn, nhưng hiệu ứng này không bền vững. Phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội cũng đang khiến hình ảnh anh bị gắn với sự 'được nuông chiều quá mức' - điều các thương hiệu không mong muốn", bà phân tích.

Chuyên gia nhận định Brooklyn có thể mất 1-2 triệu bảng giá trị hợp đồng quảng cáo mỗi năm. Trong 10 năm, con số này có thể lên tới 10-20 triệu bảng. Khi đó, anh sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào các hợp đồng kiểu influencer, còn thương hiệu sốt cay riêng của Brooklyn sẽ phải tự chứng minh giá trị bằng chất lượng.

Trước đó, trong bài đăng gây chấn động trên mạng xã hội hôm 19/1, Brooklyn công khai chỉ trích bố mẹ, cho rằng mọi quyết định của họ đều bị chi phối bởi hình ảnh công chúng và việc giữ gìn "thương hiệu Beckham".

Anh viết: "Gia đình tôi đặt việc quảng bá hình ảnh và các hợp đồng thương mại lên trên tất cả. Thương hiệu Beckham luôn là ưu tiên số một".

Brooklyn cũng cáo buộc bố mẹ từng "nhiều lần gây áp lực và tìm cách mua chuộc" để anh ký chuyển nhượng quyền sử dụng tên tuổi. "Họ khăng khăng yêu cầu tôi ký trước ngày cưới vì khi đó các điều khoản hợp đồng sẽ có hiệu lực. Việc tôi từ chối đã ảnh hưởng đến khoản thanh toán, và từ đó họ không còn đối xử với tôi như trước", Brooklyn viết.

Brooklyn hiện có cuộc sống riêng ở Mỹ cùng vợ, tách biệt với gia đình Beckham ở Anh.

Con trai cả 26 tuổi nhà Becks cũng cáo buộc bố mẹ kiểm soát cuộc sống của anh, luôn gây căng thẳng với con dâu và phá hoại mối quan hệ giữa họ. Brooklyn tuyên bố không muốn hàn gắn gia đình. "Vợ chồng tôi không muốn cuộc sống bị chi phối bởi hình ảnh, báo chí hay sự thao túng. Tất cả những gì chúng tôi mong muốn là sự bình yên, riêng tư và hạnh phúc cho bản thân và gia đình tương lai", anh viết trong bài đăng dài trên Instagram Stories.