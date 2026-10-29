David Beckham kiếm bộn tiền nhờ bán nước hoa

Daily Mail, dẫn báo cáo tài chính năm 2025 của thương hiệu, cho biết dòng nước hoa Instinct góp phần thu về cho Becks 6,3 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 17 nghìn bảng/ngày). Trong số đó, có 5,4 triệu bảng Anh là lợi nhuận. Bên cạnh sản phẩm chủ lực là nước hoa Instinct, thương hiệu David Beckham còn có nước hoa cạo râu với giá từ 12 đến 50 bảng Anh.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Seven Global LLP, công ty quản lý hoạt động cấp phép nước hoa và các thương hiệu liên quan đến Beckham, ghi nhận có 7,9 triệu bảng Anh tiền mặt. Tổng tài sản của doanh nghiệp này trị giá 10,4 triệu bảng Anh.

Instinct là sản phẩm chủ lực làm nên tên tuổi cho đế chế nước hoa nam của David Beckham, bên cạnh các bộ sưu tập quen thuộc như Classic Blue, True Instinct, Bold Instinct và Classic Homme. Ảnh: Instagram

"Hoạt động kinh doanh thương mại và cấp phép toàn cầu của David Beckham cùng các hoạt động tiếp thị thương hiệu liên quan đã chứng tỏ sự thành công trong việc tạo ra doanh thu dài hạn", Daily Mail trích dẫn một đoạn trong báo cáo tài chính.

Nói về sức hút này, một người bạn thân của cựu danh thủ cho biết: "Bất kỳ ai từng gặp David đều biết anh ấy có mùi hương cuốn hút như thế nào. Việc dòng nước hoa của anh ấy được săn đón vì thế không có gì bất ngờ. David bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực này từ những năm 2000 và liên tục ra mắt các bộ sưu tập mới. Anh ấy rất tự hào về sản phẩm, còn người hâm mộ thì luôn muốn có được mùi hương giống thần tượng".

Những loại nước hoa cùng các "thương hiệu xa xỉ" khác của Beckham được quản lý bởi công ty Seven Global LLP. Thương hiệu này ra mắt vào năm 2015 dưới hình thức liên doanh giữa Global Brands Group và David Beckham, trước khi công ty DB Ventures của Becks nắm quyền kiểm soát công ty 7 năm sau đó. Ngoài nước hoa, Seven Global LLP còn quản lý bản quyền dòng kính mát thời thượng Eyewear by David Beckham, hợp tác sản xuất cùng tập đoàn Safilo Group.

Trước đó, Beckham cũng kiếm bộn nhờ loạt hợp đồng quảng cáo liên quan World Cup 2026. Theo Financial Times, huyền thoại bóng đá nhận khoảng 51 triệu USD cổ tức từ đế chế kinh doanh nhờ World Cup 2026, giúp doanh thu và lợi nhuận công ty đạt mức kỷ lục. Cựu đội trưởng tuyển Anh xuất hiện trong khoảng 12 chiến dịch quảng cáo tại World Cup diễn ra ở Mỹ, hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Lenovo, McDonald's, Bank of America, Verizon và Lay's của PepsiCo.

Phong độ tuổi ngũ tuần của cựu danh thủ Anh. Ảnh: Instagram

David Beckham, 51 tuổi, từng là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013 ở tuổi 38. Sau đó, Becks tiếp tục để lại dấu ấn tại bóng đá Mỹ với vai trò đồng sở hữu Inter Miami CF. Dưới sự điều hành của anh, đội bóng này chiêu mộ siêu sao Lionel Messi và giành chức vô địch MLS mùa trước. Ngoài bóng đá, Becks còn lấn sân sang lĩnh vực giải trí khi đồng sáng lập công ty sản xuất nội dung Studio 99 vào năm 2019.

Giữa tháng 5, Beckham trở thành người đầu tiên trong nhóm VĐV, cựu VĐV Anh quốc sở hữu khối tài sản vượt mốc một tỷ bảng, theo danh sách người giàu Sunday Times 2026. Tạp chí Forbes ước tính tổng tài sản ròng của gia đình Becks lên tới 1,185 tỷ bảng. Siêu sao người Anh có danh mục đầu tư đa dạng, tạo ra nguồn thu lớn mỗi năm.

Tên tuổi của David Beckham cũng gắn liền với đời sống giải trí toàn cầu kể từ khi kết hôn với Victoria Beckham, cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls. Ảnh: Instagram

Tháng 6 vừa qua, Beckham được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, ghi nhận những đóng góp giúp bóng đá trở nên phổ biến hơn tại Mỹ. Năm ngoái, Becks được Vua Charles III phong tước hiệp sĩ vì những cống hiến cho thể thao và hoạt động cộng đồng.

Thời gian gần đây, niềm vui của gia đình Becks không trọn vẹn khi mâu thuẫn với vợ chồng con trai cả, Brooklyn Beckham, mãi chưa có dấu hiệu hóa giải.