David Beckham cởi trần, uống cà phê sáng

Trên Story Instagram hôm Chủ nhật, David Beckham khoe bức ảnh cởi trần, tay cầm tách cà phê sáng ở ban công nhà với tầm nhìn ngoạn mục, bao quát thành phố. "Chào buổi sáng New York. Đến giờ uống cà phê rồi", Becks chú thích.

Theo Daily Mail, cựu danh thủ đang ở New York để chúc mừng sự hợp tác lần thứ hai của bà xã Victoria với thương hiệu GAP.

Becks khoe bộ sưu tập hình xăm kín cổ, ngực, cánh tay. Ảnh: Instagram/ davidbeckham

Ở tuổi ngũ tuần, David Beckham thường được khen vẫn giữ được hình thể săn chắc, phong độ gần như không khác thời còn thi đấu chuyên nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn với Men's Health năm 2025, Beckham từng chia sẻ bí quyết giữ sức khỏe và thể hình. Anh nhấn mạnh rằng mục tiêu tập luyện hiện tại nhằm giữ cơ thể khỏe mạnh, cân bằng, để có thể tiếp tục chơi thể thao và tận hưởng cuộc sống cùng gia đình.

Dưới sự hướng dẫn của HLV Bobby Rich, Beckham duy trì các bài tập compound như squat, deadlift và bench press. Các bài tập thường được biến đổi với tạ đòn, tạ đơn hoặc tạ ấm (kettlebell) để tăng hiệu quả và tránh nhàm chán. Cựu đội trưởng tuyển Anh và bà xã thường tập luyện cùng nhau vào sáng sớm và giữ thói quen này cả trong những kỳ nghỉ dưỡng.

David Beckham duy trì việc tập luyện gần như mỗi ngày. Ảnh: Instagram/ davidbeckham

David Beckham, 51 tuổi, từng là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013 ở tuổi 38. Sau khi giải nghệ năm 2013, Becks tiếp tục để lại dấu ấn tại bóng đá Mỹ với vai trò đồng sở hữu Inter Miami CF. Dưới sự điều hành của anh, đội bóng này chiêu mộ siêu sao Lionel Messi và giành chức vô địch MLS mùa trước. Ngoài bóng đá, Becks còn lấn sân sang lĩnh vực giải trí khi đồng sáng lập công ty sản xuất nội dung Studio 99 vào năm 2019.

Giữa tháng 5, David Beckham trở thành người đầu tiên trong nhóm VĐV, cựu VĐV Anh quốc sở hữu khối tài sản vượt mốc một tỷ bảng, theo danh sách người giàu Sunday Times 2026. Tạp chí Forbes ước tính tổng tài sản ròng của gia đình Beckham lên tới 1,185 tỷ bảng. Siêu sao người Anh sở hữu danh mục đầu tư đa dạng, tạo ra nguồn thu lớn mỗi năm.

David Beckham bên bà xã và các con. Ảnh: Instagram/ davidbeckham

Tháng 6 vừa qua, Beckham được vinh danh với ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, ghi nhận những đóng góp giúp bóng đá trở nên phổ biến hơn tại Mỹ. Năm ngoái, Becks được Vua Charles III phong tước hiệp sĩ vì những đóng góp cho thể thao và hoạt động cộng đồng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, niềm vui của gia đình Becks không trọn vẹn khi mâu thuẫn với vợ chồng con trai cả - Brooklyn Beckham - mãi chưa có dấu hiệu hóa giải.