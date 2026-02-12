Đất đấu giá ven Hà Nội bất ngờ tăng vọt hơn 160 triệu/m2, chuyên gia cảnh báo

Đây là phiên đấu giá đầu tiên của xã Tây Phương kể từ khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp từ tháng 7/2025, do UBND xã phối hợp cùng Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia tổ chức.

Trong buổi sáng, 22 thửa đất tại thôn Bình Xá được đấu giá thành công. Các lô có diện tích từ 69,2–117,1m2, giá khởi điểm chỉ 11,8–18,5 triệu đồng/m2.

Lô trúng cao nhất đạt 164,5 triệu đồng/m2, gấp gần 9 lần giá khởi điểm. Lô thấp nhất cũng là 63,8 triệu đồng/m2, cao hơn 5,4 lần mức ban đầu.

Cùng ngày, 20 thửa đất tại khu Mả Cố và 2 thửa ở khu Đồng Ngà tiếp tục được đưa ra đấu giá. Diện tích mỗi lô dao động 68,5–150m2, giá khởi điểm từ 10,8–50,8 triệu đồng/m2.

Toàn bộ số đất này đều có chủ sau phiên đấu giá. Lô cao nhất đạt 96,8 triệu đồng/m2, chênh gần 9 lần giá khởi điểm; lô thấp nhất 62,8 triệu đồng/m2, cao hơn 5,8 lần.

Khách hàng tham gia bỏ phiếu đấu giá đất tại xã Tây Phương ngày 8/2. Ảnh: Cổng thông tin xã Tây Phương

Khu vực Thạch Thất từng là "điểm nóng" đấu giá đất vào cuối năm 2024, đầu 2025. Trước đó, tại phiên đấu ngày 4/12/2024, 28 thửa đất ở thôn Bình Xá, xã Bình Phú (cũ) được trả giá cao nhất hơn 185 triệu đồng/m2, gấp tới 32 lần khởi điểm. Tuy nhiên, hết hạn nộp tiền, chỉ 4 lô hoàn thành nghĩa vụ tài chính, còn lại hơn 85% bị bỏ cọc.

Đến tháng 5/2025, các thửa đất này được đấu lại, mức trúng cao nhất vẫn vượt 180 triệu đồng/m2.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Khang Phát (Khang Land), cho rằng thị trường hiện vẫn chịu ảnh hưởng mạnh từ tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội).

“Bản chất thị trường giai đoạn này đang trong quá trình chuyển mình, nhưng vẫn còn nhiều yếu tố chưa lành mạnh từ chu kỳ cũ. Đấu giá đất tại một số khu vực có thể bị một nhóm đối tượng lợi dụng để ‘thổi giá’, nhằm tạo sóng cho cả khu vực xung quanh”, vị này nhận định.

Theo ông, các nhóm này sẵn sàng bỏ tiền mua một vài lô đất với giá rất cao để đẩy mặt bằng giá chung. Khi giá khu vực được neo lên, họ hưởng lợi từ những sản phẩm đã “ôm” trước đó. “Những người trúng đấu giá không phải lúc nào cũng sinh lời từ chính mảnh đất đó, mà là từ các mảnh đất xung quanh,” ông nói.

Vị này cảnh báo, nếu thị trường “ăn theo” làn sóng thổi giá sẽ gây nhiễu loạn, khiến việc kiểm soát giá trở nên khó khăn, đi ngược mục tiêu bình ổn thị trường của Chính phủ.

Mới đây, cơ quan quản lý đã siết chặt quy định đấu giá đất tại Nghị quyết 66.11/2026. Theo đó, mức đặt cọc được nâng lên tối đa 50% giá khởi điểm (trước đây chỉ 20%). Các trường hợp trúng đấu giá nhưng không nộp tiền (bỏ cọc) sẽ bị cấm tham gia đấu giá từ 2–5 năm; trường hợp không nộp đầy đủ tiền trúng đấu giá bị cấm từ 6 tháng đến 3 năm.

Trước đây, Luật Đấu giá tài sản chỉ áp dụng chế tài cấm với doanh nghiệp bỏ cọc trong các dự án đầu tư hoặc khai thác khoáng sản, chưa có quy định với cá nhân đấu giá đất ở.

Theo luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, chuyên gia pháp lý bất động sản, quy định mới đã khắc phục khoảng trống pháp lý trước đây, đồng thời tăng mạnh tính răn đe đối với hành vi cá nhân trúng đấu giá rồi bỏ cọc.

“Việc có nguy cơ bị cấm tham gia đấu giá trong thời gian dài buộc người tham gia phải cân nhắc kỹ hơn khi bỏ cọc, qua đó góp phần hạn chế đầu cơ, thổi giá và giảm nguy cơ hình thành các cơn “sốt ảo” từ đấu giá đất”, ông Tuấn nói.

Trong khi đó, ông Cao cho rằng, dù việc tăng tiền đặt cọc hay cấm người bỏ cọc tham gia đấu giá trong nhiều năm là cần thiết, song theo ông, đây mới chỉ là giải pháp bề nổi.

Theo ông Cao, cơ quan quản lý cần kiểm soát, tăng cường kiểm tra tránh để một nhóm lợi dụng việc đấu giá gây nhiễu loạn thị trường. Vị này cho rằng vấn đề căn cơ vẫn là phát triển nguồn cung phù hợp với thực tế của thị trường đặc biệt là nhà ở vừa túi tiền đáp ứng nhu cầu của đa số người dân.

Đối với nhà đầu tư, vị này cho rằng, không nên chạy theo FOMO. Nếu ‘đu’ sóng thổi giá, nguy cơ đọng vốn, đọng hàng là rất lớn và người chịu thiệt cuối cùng vẫn là nhà đầu tư nhỏ lẻ.