‘Đại gia' địa ốc lớn thần tốc bất ngờ báo lỗ gần 400 tỷ đồng

CTCP Phú Thọ Land vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong nửa đầu năm 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tính đến 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là gần 7.900 tỷ đồng, gồm 6.750 tỷ đồng vốn góp của chủ sở hữu và 1.148 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng nợ phải trả so với cùng kỳ năm trước giảm nhẹ còn 13.722 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp phát sinh 7.380 tỷ đồng nợ vay ngân hàng, dư nợ trái phiếu giảm một nửa còn hơn 900 tỷ đồng và nợ phải trả khác còn 5.438 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2025, Phú Thọ Land báo lỗ sau thuế 393,6 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi gần 60 tỷ đồng của kỳ trước.

Tình hình tài chính của Phú Thọ Land. Nguồn: HNX

Theo dữ liệu từ HNX, Phú Thọ Land hiện còn lưu hành trái phiếu mã PTJCB2425001 phát hành ngày 24/12/2024, trị giá 950 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 10%/năm.

Trong nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp đã thanh toán hơn 47 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu này.

Trước đó, năm 2023, Phú Thọ Land phát hành thành công lô trái phiếu PTJCB2324001 giá trị 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng. Lô trái phiếu này được tổ chức phát hành tất toán đúng kế hoạch.

Phú Thọ Land thành lập tháng 11/2019, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm CTCP BV Land góp 14 tỷ, chiếm 70% vốn điều lệ; CTCP Xây dựng Balimas góp 200 triệu, chiếm 1% và CTCP BV Asset góp 5,8 tỷ, chiếm 29% vốn điều lệ.

Giai đoạn từ năm 2023 đến nay, công ty liên tục có bước tăng vốn đáng chú ý. Tháng 8/2023, Phú Thọ Land tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 1.750 tỷ đồng. Một tháng sau đó, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 2.225 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Tháng 10/2024, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ lên 4.010 tỷ đồng. Đến tháng 11 cùng năm, công ty tiếp tục tăng vốn lên 4.360 tỷ đồng.

Cập nhật tháng 5/2025, Phú Thọ Land có vốn điều lệ 6.750 tỷ đồng. Hiện vốn chủ sở hữu gần 7.900 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Phú Thọ Land có trụ sở tại Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ông Võ Phước Thành là người đại diện theo pháp luật.