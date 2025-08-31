“Thiên đường” đảo đáng kinh ngạc trị giá hơn 280 tỷ đồng thuộc sở hữu của một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới

Năm 1978, khi mới 28 tuổi, Richard Branson mua Necker Island – một hòn đảo rộng 74 mẫu ở quần đảo Virgin thuộc Anh – với giá chỉ 180.000 USD (khoảng 143.000 bảng Anh). Điều kiện mua là ông phải xây dựng một khu nghỉ dưỡng trong vòng 4 năm.

Branson đã đầu tư tới 10 triệu USD và mất 3 năm để biến đảo hoang thành khu nghỉ dưỡng sang trọng theo phong cách Bali, với biệt thự, bể bơi và tiện ích đẳng cấp thế giới.

Ngày nay, Necker Island có thể đón tối đa 48 khách, chia trong 24 phòng nghỉ, gồm “Great House” và nhiều ngôi nhà gỗ phong cách Bali riêng biệt.

Một đêm ở “thiên đường” này có gì?

Để trải nghiệm Necker Island, khách phải trả tới 102.500 USD (khoảng 80.700 bảng Anh) cho mỗi đêm thuê toàn bộ hòn đảo. Mức giá này bao gồm hai bãi biển riêng, đầu bếp cá nhân cùng đội ngũ nhân viên phục vụ, sân tennis, lớp yoga và hàng loạt môn thể thao dưới nước như lướt ván diều hay chèo SUP.

Khách từng ghé thăm gọi nơi đây là “thiên đường”, “kỳ diệu” và “điểm đến tuyệt vời nhất trong đời”. Dù thuộc sở hữu riêng, theo luật của quần đảo Virgin thuộc Anh, tất cả bãi biển đến mực nước triều cao vẫn thuộc về công chúng, nên khách có thể tiếp cận bằng thuyền.

Không chỉ là khu nghỉ dưỡng xa xỉ, đảo còn mang đậm dấu ấn gia đình Branson với các hoạt động dành cho trẻ em như săn tìm kho báu, cho thú ăn hay khám phá dưới nước.

Ai đã từng đến Necker Island?

Necker Island không chỉ nổi tiếng vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn bởi danh sách khách mời danh giá từng ghé thăm. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Công nương Diana cùng Hoàng tử William và Harry, siêu mẫu Kate Moss đều từng có mặt tại đây.

Hòn đảo cũng là địa điểm yêu thích của nhiều ngôi sao tổ chức đám cưới hoặc các sự kiện riêng tư. Điều này càng củng cố vị thế “biểu tượng xa hoa” của Necker Island trong mắt giới thượng lưu quốc tế.

Bao quanh bởi làn nước xanh trong và rạn san hô tuyệt đẹp, đảo còn là thiên đường cho những ai yêu thích lặn biển và khám phá thế giới đại dương.

Trước khi thành “thiên đường”, Necker Island từng ra sao?

Trước khi Branson mua, Necker Island gần như hoang sơ, không có cư dân sinh sống. Cái tên đảo bắt nguồn từ Jonathan de Neckere – một chỉ huy hải quân người Hà Lan.

Năm 1965, hai nhà báo của tờ The Daily Telegraph từng thử sống sót trên đảo trong ba tuần. Tuy nhiên, họ chỉ trụ được 15 ngày vì điều kiện khắc nghiệt, muỗi nhiều và khí hậu quá nóng.

Chính sự hoang dã ấy đã tạo nền móng để Branson “hồi sinh” nơi này, biến nó thành thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới.