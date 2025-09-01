Huawei vượt mặt Apple trên thị trường đồng hồ thông minh toàn cầu

Ngày 30/8/2025, Huawei đã vượt qua Apple về lượng đồng hồ thông minh xuất xưởng toàn cầu lần đầu tiên, theo báo cáo của Counterpoint Research. Sự thay đổi này cho thấy sức mạnh của thị trường Trung Quốc và áp lực đối với Apple trong lĩnh vực thiết bị đeo.

Huawei lần đầu vượt doanh số Apple về sản phẩm đồng hồ thông minh

Báo cáo quý II/2025 của Counterpoint cho biết xuất xưởng đồng hồ thông minh toàn cầu tăng 8% so với cùng kỳ, chấm dứt chuỗi giảm 5 quý liên tiếp. Huawei tăng trưởng 52%, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh mẽ tại Trung Quốc, chiếm hơn 75% lượng hàng. Công ty phát triển nhờ danh mục đồng hồ đa dạng giá 100-400 USD và tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái smartphone, IoT. Khu vực EMEA và châu Á - Thái Bình Dương cũng đóng góp vào tăng trưởng.

Nhà phân tích Anshika Jain nhận định: “Sức hút nội địa, danh mục sản phẩm đa dạng và hệ sinh thái mạnh là động lực chính của Huawei.”

Trong khi đó, Apple giảm 3% lượng xuất xưởng, đánh dấu quý thứ bảy liên tiếp sụt giảm, dù vẫn dẫn đầu phân khúc cao cấp với tính năng theo dõi sức khỏe chính xác và lượng người dùng iOS trung thành. Xiaomi tăng 38% nhờ mẫu giá rẻ, imoo (đồng hồ trẻ em) tăng 21%, giữ vị trí dẫn đầu phân khúc. Samsung cũng giảm 3% khi Galaxy Watch 7 không đạt kỳ vọng.

Counterpoint dự báo xuất xưởng đồng hồ thông minh tăng 3% trong năm 2025, với nhu cầu thiết bị đa chức năng (sức khỏe, thanh toán, định vị) tại Trung Quốc là động lực chính. Cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Huawei và các thương hiệu Trung Quốc chiếm lĩnh nhờ lựa chọn đa dạng và tích hợp hệ sinh thái, trong khi Apple đối mặt thị trường đông đúc hơn bao giờ hết.