Đại gia Bùi Thành Nhơn chi nghìn tỷ thâu tóm dự án BĐS của "ông lớn" KCN Thái Lan

Đầu tháng 9/2025, Reuters đưa tin CTCP Đại chúng Amata VN (Amata VN) thuộc Amata Corporation PCL (Thái Lan) đã chấp thuận cho công ty con là CTCP Đô thị Amata Long Thành (ACLT) chuyển nhượng toàn bộ 51% cổ phần còn lại tại hai pháp nhân: Công ty TNHH Đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 1 (ASCLT1) và Công ty TNHH Đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 2 (ASCLT2).

Theo công bố chính thức, bên mua trong thương vụ này là liên danh Công ty TNHH Nova Rivergate và CTCP Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng. Tổng giá trị giao dịch được xác định là 46,14 triệu USD (khoảng 1.176 tỷ đồng). Giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất trong năm 2026.

Động thái thoái vốn này diễn ra trong bối cảnh dự án Khu đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 1, do ASCLT1 làm chủ đầu tư, vừa nằm trong danh sách các dự án tại Đồng Nai sẽ được Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra. Dự án này có quy mô 55,4 ha với tổng vốn đầu tư đăng ký lên tới gần 6.600 tỷ đồng.

Trước đó, Amata đã bán 49% cổ phần tại hai công ty này cho doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Novaland của đại gia Bùi Thành Nhơn. Như vậy, với việc chuyển nhượng nốt 51% cổ phần còn lại, ASCLT1 và ASCLT2 sẽ chính thức không còn là công ty con của Amata VN.

CTCP Đô thị Amata Long Thành được thành lập tháng 6/2015 với vốn điều lệ hơn 1.213 tỷ đồng, 100% vốn nước ngoài. Hai cổ đông sáng lập góp vốn gồm CTCP Amata Việt Nam (65%) và Amata VN Public Company Limited (35%).

Tháng 8/2017, công ty tăng vốn lên hơn 1.223 tỷ đồng, trong đó Amata VN Public vẫn giữ 35% và CTCP Đô thị Amata Biên Hòa đại diện 65%. Đến tháng 9/2018, vốn điều lệ tăng lên 1.416 tỷ đồng, ông Thái Hoàng Nam giữ chức Tổng giám đốc.

Trong khi đó, CTCP Đô thị Amata Biên Hòa được thành lập tháng 12/1994, đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Đến tháng 12/2020, vốn điều lệ tăng từ gần 366 tỷ đồng lên gần 422,3 tỷ đồng, trong đó, Amata VN Public Company Limited nắm 90% vốn.

Amata Biên Hòa là thành viên chủ lực trong hệ thống Amata Việt Nam, đơn vị quản lý ba khu công nghiệp và hai dự án đô thị lớn. Trong đó, khu công nghiệp Amata Biên Hòa có tổng diện tích 513ha, tạo việc làm cho khoảng 60.000 lao động và thu hút hơn 3,4 tỷ USD vốn đầu tư từ khoảng 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo tìm hiểu, cả Công ty TNHH Nova Rivergate và CTCP Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng đang là công ty con của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) do đại gia Bùi Thành Nhơn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2025 của Novaland, doanh nghiệp của đại gia Bùi Thành Nhơn đang nắm giữ 99,77% và 99,99% vốn góp tại hai công ty này.

Ông Phan Ngọc Bảo Ân (sinh năm 1979) đang giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của cả hai doanh nghiệp. Thời điểm tháng 4/2022, CTCP Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng có vốn điều lệ hơn 1.577 tỷ đồng. Trong khi đó, thời điểm tháng 9/2024, Công ty TNHH Nova Rivergate có vốn điều lệ 778,06 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của NVL cũng cho thấy, tại thời điểm ngày 30/6, doanh nghiệp của đại gia Bùi Thành Nhơn cũng đang nắm giữ 48,89% cổ phần tại Công ty TNHH Đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 1 (ASCLT1) và 49% cổ phần tại Công ty TNHH Đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 2 (ASCLT2).

Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, NVL ghi nhận doanh thu 3.715 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp của đại gia Bùi Thành Nhơn báo lỗ sau thuế hơn 666 tỷ đồng. Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 186.651 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 103.476 tỷ đồng. Nợ dài hạn chiếm hơn 83.175 tỷ đồng.

Trong nợ ngắn hạn có hơn 32.321 tỷ đồng là vay nợ tài chính ngắn hạn. Cùng với đó, NVL cũng đang có hơn 29.510 tỷ đồng là vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Vốn chủ sở hữu ở mức hơn 51.967 tỷ đồng.