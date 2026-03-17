Giá dầu hôm nay 17/3: Quay đầu giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm mạnh khi thị trường phản ứng trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi các quốc gia hỗ trợ khai thông eo biển Hormuz sau khi một số tàu đã đi qua khu vực này.

Thị trường cũng xuất hiện các cuộc thảo luận về khả năng tiếp tục giải phóng thêm dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp, trong khuôn khổ nỗ lực toàn cầu nhằm hạ nhiệt giá năng lượng đối với người tiêu dùng trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang.

Phát biểu ngày 16/3, Tổng thống Donald Trump một lần nữa kêu gọi các quốc gia tham gia hỗ trợ khai thông eo biển Hormuz, đồng thời dường như chỉ trích một số nước mà ông cho là chưa thực sự nhiệt tình trong việc cung cấp hỗ trợ.

Eo biển Hormuz, nằm giữa Vịnh Ba Tư và Biển Ả Rập, là tuyến hàng hải chiến lược đối với khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ hiện “không phản đối” việc một số tàu của Iran, Ấn Độ và Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz. Ông cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp nhằm kiềm chế đà tăng giá năng lượng sẽ phụ thuộc vào thời gian kéo dài của cuộc xung đột.

Tại kỳ điều hành tối 14/3, giá xăng dầu giữ nguyên mức của kỳ trước. Giá xăng RON95 là 25.570 đồng/lít; Giá xăng E10 là 24.060 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 là 22.500 đồng/lít; Giá dầu diesel 0.05S là 27.020 đồng/lít; Giá dầu hỏa là 26.930 đồng/lít; Giá dầu mazut là 18.660 đồng/kg.

Để ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế xã hội, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, đối với xăng sinh học là 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.