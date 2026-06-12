Cuối ngày 12-6, giá vàng tăng nhanh

Cuối ngày 12-6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.222 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 40 USD/ounce so với buổi sáng.

Sau cú lao dốc rất mạnh, có thời điểm lùi sâu, thủng mốc 4.100 USD/ounce, giá vàng đang tăng trở lại.

Đà đi lên của giá thế giới không bằng giá vàng trong nước. Cuối ngày, các công ty vàng như SJC, PNJ, DOJI giao dịch vàng miếng SJC và vàng nhẫn quanh 142,4 triệu đồng/lượng mua vào, 145,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 7 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Nếu so với mốc thấp nhất trong ngày hôm qua ở vùng 136 triệu đồng, mỗi lượng vàng tăng trở lại xấp xỉ gần 10 triệu đồng. Đây là mức biến động rất mạnh chỉ trong một ngày.

Theo giới phân tích, dù lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao trong những ngày qua gây áp lực lên vàng, nhưng sức ép này chỉ là tạm thời.

Giá vàng tăng mạnh trở lại sau chuỗi giảm liên tiếp

Trả lời trên Kitco, ông Thorsten Polliet, Giáo sư danh dự về Kinh tế tại Đại học Bayreuth và nhà xuất bản của Boom & Bust Report, cho biết ngay cả khi giá vàng tiếp tục giảm, xu hướng tăng giá dài hạn vẫn không bị phá vỡ. Dù sự biến động và diễn biến giá gần đây đã gây thất vọng cho nhiều nhà đầu tư vàng, ông Polleit cho rằng việc giá vàng giảm từ mức đỉnh nên được xem là sự điều chỉnh tự nhiên sau một đợt tăng giá mạnh mẽ, chứ không phải là sự khởi đầu của một thị trường đi xuống.

"Dù vàng có thể giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce, thậm chí mức khoảng 3.900 USD/ounce cũng là không quá lo lắng nếu có tầm nhìn dài hạn và đưa ra quyết định trong vòng 5 năm trở lên. Các yếu tố như gánh nặng nợ công khổng lồ, thâm hụt ngân sách dai dẳng và khả năng hạn chế của các ngân hàng trung ương trong việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt đều hỗ trợ giá vàng tăng cao trong dài hạn" – ông Thorsten Polliet nêu.

Giá vàng trong nước "quay xe" tăng gần 10 triệu đồng chỉ trong 1 ngày