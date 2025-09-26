Bất ngờ tăng trưởng kinh tế Mỹ

Theo Bộ Thương mại Mỹ, GDP – thước đo tổng sản phẩm quốc nội, tức toàn bộ hàng hóa và dịch vụ được tạo ra – đã tăng 3,8% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6. Con số này cao hơn mức dự báo 3,3% được công bố trước đó.

Sự tăng trưởng bất ngờ này phản ánh đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ sau cú sụt giảm 0,6% trong quý I. Đây là lần đầu tiên trong ba năm kinh tế Mỹ ghi nhận mức giảm GDP, chủ yếu do ảnh hưởng của căng thẳng thương mại dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Nguyên nhân nào khiến GDP quý I giảm sâu?

Báo cáo cho thấy nguyên nhân chính khiến GDP quý I suy giảm là sự gia tăng mạnh của nhập khẩu. Khi đó, nhiều doanh nghiệp Mỹ đã gấp rút nhập hàng hóa từ nước ngoài để tránh khả năng chính quyền Trump áp thuế diện rộng.

Vì nhập khẩu được tính trừ vào GDP, xu hướng tăng mua hàng nước ngoài đã kéo tụt tăng trưởng kinh tế chung. Đây là yếu tố bất thường, phản ánh sự “chạy trước” chính sách chứ không hẳn là nhu cầu tiêu dùng sụt giảm.

Yếu tố nào giúp quý II đảo ngược tình thế?

Sang quý II, xu hướng trên đã đảo chiều: nhập khẩu giảm mạnh tới 29,3%. Điều này góp phần cộng thêm hơn 5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP trong ba tháng từ tháng 4 đến tháng 6.

Nói cách khác, việc giảm nhập khẩu không chỉ xoa dịu tác động tiêu cực từ chiến tranh thương mại, mà còn trực tiếp kéo tốc độ tăng trưởng lên mức 3,8%, cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.