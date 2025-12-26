Các dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang theo đuổi lớn thế nào?

Quyết định trên được tập đoàn này công bố hôm 25/12 - hơn nửa năm sau khi VinSpeed được thành lập và đăng ký tham gia làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Theo Vingroup, quyết định dừng theo đuổi tham vọng phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã được "cân nhắc kỹ lưỡng". Họ muốn dồn nguồn lực tối đa cho các dự án hạ tầng chiến lược khác đã được giao. "Các dự án đòi hỏi đầu tư rất lớn về nguồn vốn, thời gian và năng lực triển khai", công ty cho biết.

Trong thông cáo nêu lý do rút, doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam nhắc 8 cái tên, gồm khu đô thị thể thao Olympic, siêu đô thị lấn biển Cần Giờ, đường sắt tốc độ cao trung tâm TP HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh, nhà máy thép VinMetal, nhiệt điện LNG Hải Phòng, 2 nhà máy điện gió tại Hà Tĩnh.

Quy mô các dự án lớn của Vingroup ở nhiều lĩnh vực.

Các dự án này cần tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1,75 triệu tỷ đồng, gấp 9 lần mức doanh thu theo năm cao nhất Vingroup từng đạt được (năm 2024). Con số này cũng gấp 5 lần tổng mức đầu tư của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (337.000 tỷ đồng cho 3 giai đoạn. Số vốn kể trên bằng khoảng 87% tổng thu ngân sách cả nước; tương đương gần 15% GDP của Việt Nam năm 2024.

Nếu không điều chỉnh trong quá trình thực hiện - với 925.000 tỷ đồng, khu đô thị thể thao Olympic sẽ là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất của Vingroup - gần bằng tổng tài sản của tập đoàn này. Xét về quy mô, khu đô thị cũng đứng số một cả nước khi có diện tích đến hơn 9.000 ha - nằm trên địa bàn 11 xã phía nam Thủ đô.

Thậm chí, dự án này rộng gấp 17 lần diện tích quận Hoàn Kiếm cũ (khoảng 535 ha). So với khu vực, quy hoạch tổ hợp của Vingroup cũng lớn gần gấp đôi Dubai Sports City (UAE) - dự án khu đô thị thể thao quy mô hàng đầu châu Á hiện nay.

Tại siêu dự án ở Hà Nội, Vingroup sẽ đầu tư sân vận động Trống Đồng, nhằm thể hiện khát vọng vươn lên của Việt Nam. Công trình biểu tượng này có 135.000 chỗ ngồi và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028 - dịp kỷ niệm 35 năm thành lập tập đoàn. Nó cũng có thể trở thành sân vận động lớn nhất thế giới (về chỗ ngồi) và đủ tiêu chuẩn đăng cai các sự kiện thể thao danh giá nhất như Asiad, Olympic, World Cup...

Vị trí, diện tích và quy hoạch dự án khu đô thị thể thao Olympic tại 11 xã phía nam Hà Nội. Đồ họa: Tạ Lư

Tại phía nam, siêu đô thị lấn biển Cần Giờ, TP HCM đã được Vingroup triển khai từ tháng 4/2025 với diện tích 2.870 ha, tổng vốn 290.000 tỷ. Tập đoàn này đặt mục tiêu biến nơi đây trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế, thu hút 8-9 triệu lượt du khách mỗi năm. Con số này tương đương khoảng một nửa lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay.

Để tăng kết nối khu đô thị này với trung tâm TP HCM, họ đã lên kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao dài 54 km. Vingroup sẽ cần huy động 102.430 tỷ đồng cho tuyến đường dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Cũng với mốc thời gian này, VinSpeed đề xuất vận hành thương mại đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với tổng mức đầu 138.930 tỷ đồng, tương đương gần 5,3 tỷ USD.

Dự án dài khoảng 120 km, xuất phát từ Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội. Đây cũng là công trình được Vingroup xây dựng trong thời gian ngắn kỷ lục - chưa đến một năm và thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới hiện tại. Ga cuối đường sắt trên nằm tại một đại đô thị khác của Vinhomes - Hạ Long Xanh (4.100 ha). Được khởi công hôm 19/12, những hạng mục đầu tiên của khu đô thị này có thể đi vào hoạt động sau hai năm.

Trong lĩnh vực năng lượng, dự án điện khí LNG Hải Phòng (VinEnergo LNG) cũng được đặt mục tiêu trở thành nhà máy điện khí lớn nhất Việt Nam, hàng đầu thế giới. Nhà máy này có công suất thiết kế 4.800 MW. Sau khi vận hành cuối 2030, nó sẽ cung cấp khoảng 19,2 tỷ kWh mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Cùng với dự án điện gió tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Vingroup cần đầu tư trên 217.000 tỷ đồng để phát triển lĩnh vực đóng vai trò "xương sống" trong hệ sinh thái của tập đoàn trong trung và dài hạn.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup. Ảnh: Ngọc Thành

Ở nước ngoài, ông Phạm Nhật Vượng cũng đang triển khai nhiều dự án. Như tại Ấn Độ, VinFast chi khoảng 2 tỷ USD để xây nhà máy ôtô tại bang Tamil Nadu - nơi sản xuất các mẫu ôtô điện (VF6, VF7), xe máy, xe bus. Còn tại nhà máy với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD thuộc tỉnh Tây Java, Indonesia, hãng xe Việt Nam còn có kế hoạch mở rộng, tăng công suất từ 50.000 lên 350.000 xe mỗi năm.

Trước dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Vingroup cũng từng rút lui khỏi nhiều dự án, ngay khi nhận thấy không còn phù hợp hoặc khó bổ trợ được cho các mảng cốt lõi. Dù trước đó, họ đều triển khai với tiến độ "thần tốc".

Năm 2020, Vingroup đóng hãng hàng không Vinpearl Air khi chỉ còn cách mục tiêu cất cánh vài tháng và đã vượt qua nhiều vòng thẩm định chặt chẽ từ cơ quan quản lý. Tại thời điểm rời thị trường bán lẻ - chuỗi Vinmart, Vinmart+ dần chiếm lĩnh được thị trường và mang về doanh thu hơn 1 tỷ USD cho tập đoàn này.

Sau đó, họ cũng bất ngờ dừng sản xuất TV, smartphone. Đến giữa 2022, VinFast tiếp tục đóng dây chuyền xe xăng để chuyển sang tập trung hoàn toàn vào sản xuất xe điện để nhanh chóng bắt kịp xu hướng mới trên thế giới.

Sau 32 năm hình thành và phát triển, tổng tài sản của Vingroup hiện vượt mốc một triệu tỷ đồng. Từ 2018 đến nay, doanh nghiệp này đều đạt doanh thu hàng trăm nghìn tỷ mỗi năm. Riêng 9 tháng đầu năm nay, tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng thu gần 170.000 tỷ, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và lãi sau thuế trên 7.560 tỷ đồng.