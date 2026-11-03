Giảm nhiều loại thuế về 0, giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn các nước lân cận
Nhiều loại thuế được giảm về 0 góp phần kiềm chế đà tăng giá xăng dầu, qua đó hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Hiện, giá xăng dầu tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với một số quốc gia trong khu vực.
Từ 0h ngày 1/11, giá xăng được điều chỉnh giảm, cụ thể, xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít.
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Nguồn: https://vietnamnet.vn/nhieu-loai-thue-ha-ve-0-gia-xang-dau-giam-manh-257102...Nguồn: https://vietnamnet.vn/nhieu-loai-thue-ha-ve-0-gia-xang-dau-giam-manh-2571020.html-03/11/2026 16:00 PM (GMT+7)