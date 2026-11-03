Con gái xây nhà 190m² tặng mẹ, dành cả mái nhà làm vườn trồng rau

Ngôi nhà được thực hiện năm 2020, xuất phát từ mong muốn của người con gái dành cho mẹ một nơi ở mới sau nhiều năm gắn bó với căn nhà cũ. Bên cạnh việc cải thiện điều kiện sống, thiết kế còn hướng đến sự gần gũi giữa các thế hệ để con cháu có thể ở bên và chăm sóc bà.

Thay vì phân chia thành nhiều phòng khép kín, các không gian được tổ chức theo hướng mở, ưu tiên sự rộng rãi, thông thoáng và kết nối giữa các tầng.

Tầng trệt gồm bếp, khu vực sinh hoạt chung và nơi ngủ dành cho người mẹ. Đáng chú ý, khu vực ngủ không được thiết kế thành một phòng riêng biệt hoàn toàn. Cách bố trí này giúp không gian tầng trệt duy trì sự thông thoáng, đồng thời tạo điều kiện để bà gần gũi với các hoạt động thường ngày của gia đình.

Tầng một bố trí hai phòng ngủ dành cho con cháu, thuận tiện cho việc ở cùng và chăm sóc bà. Hai phòng được thiết kế lệch tầng, tạo thêm những khoảng trống và tăng sự thông thoáng cho công trình.

Thông qua khoảng thông tầng, các phòng ngủ có thể kết nối với những khu vực sinh hoạt khác mà vẫn bảo đảm sự riêng tư khi cần thiết. Đây cũng là giải pháp giúp các tầng không bị tách biệt hoàn toàn trong một ngôi nhà đô thị.

Không gian thờ cúng được đặt ở tầng trên cùng, hướng ra khoảng giếng trời lớn. Thay vì bố trí thành một khu vực khép kín, thiết kế đưa ánh sáng tự nhiên vào nơi thờ phụng, tạo cảm giác gần gũi trong sinh hoạt tín ngưỡng của gia đình.

Một điểm đặc biệt khác nằm ở khu vực mái. Toàn bộ diện tích mái dốc được tận dụng để trồng cây xanh, hoa và rau sạch. Khu vườn trên mái vừa tạo bóng mát, vừa trở thành nơi con cháu có thể cùng nhau chăm sóc cây cối và sinh hoạt ngoài trời.

Từ khu vực giặt phơi, các thành viên có thể tiếp cận sân vườn phía trên, đưa hoạt động trồng trọt vào đời sống thường ngày.

Với ngôi nhà này, món quà người con dành cho mẹ không chỉ là một nơi ở mới, mà còn là không gian để bà được chăm sóc, gần gũi con cháu và tiếp tục duy trì những sinh hoạt quen thuộc khi về già.