3 cây cảnh tổ tiên dặn phải trồng, trấn giữ gia trạch, chiêu phúc, hút lộc, càng ngắm càng thấy đời an yên

Người xưa vẫn nói, nhìn ban công là biết nếp nhà. Những gia đình sống sung túc, yên ổn lâu dài thường không để ban công trống trơn. Ở đó luôn có vài chậu cây xanh tươi, lá mướt, hoa trái đủ đầy.

Nhưng không phải cây cảnh nào cũng như nhau. Có cây chỉ tốt lá mà chẳng có hoa, có cây hoa rực rỡ nhưng chóng tàn và vô vị. Cổ nhân đúc kết: "Ban công có ba cây này, trong nhà không lo thiếu tiền".

3 cây cảnh này không chỉ đẹp, mà tên gọi, dáng hình và ý nghĩa đều mang điềm lành. Dù kinh tế eo hẹp, cũng rất đáng để dành chỗ cho ba chậu cây này.

Cây cảnh Phật thủ thuộc họ cam quýt

1. Cây cảnh Phật thủ: Giữ phúc cho gia đình

Phật thủ có tên khoa học là Citrus medica var. sarcodactylis, thuộc họ Cam chanh. Trong Đông y còn gọi là Phật thủ cam. Tên tiếng Anh của nó là Buddha's Hand - Bàn tay của Phật.

Ai lần đầu nhìn thấy quả Phật thủ cũng phải dừng lại ngắm thật lâu. Quả không tròn như bưởi, như cam, mà xẻ ra thành nhiều múi dài, cong cong như những ngón tay đang chắp lại, đang xòe ra. Màu vàng óng như được dát nắng.

Tạo hóa thật khéo, vô tình mà như hữu ý, nặn ra một hình hài vừa lạ vừa quen, nhìn một lần là nhớ mãi. Cây cảnh Phật thủ thuộc họ cam quýt nên khi chín, nó tỏa ra một mùi hương thanh sạch, tự nhiên hơn bất cứ loại nước hoa hay nến thơm nào.

Điều quý nhất của cây cảnh này nằm ở sắc vàng.

Chỉ cần một chậu nhỏ đặt trong nhà, mỗi khi gió về, hương thơm ấy len lỏi vào khắp nhà, khiến không khí trở nên nhẹ nhõm và ấm áp.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh Phật thủ

Điều quý nhất của cây cảnh này nằm ở sắc vàng. Trong văn hóa Á Đông, vàng kim là màu của tài lộc, của sung túc và quyền quý.

Hãy tưởng tượng một buổi sớm nắng xiên, chậu Phật thủ vàng rực đặt trên ban công, ánh nắng chiếu lên lớp vỏ bóng loáng, cả góc nhà bừng sáng lên. Nhìn thôi đã thấy lòng phấn chấn.

Cây cảnh Phật thủ hợp với ban công hướng Đông

Người xưa tin rằng: Trồng Phật thủ là rước "bàn tay Phật" về nhà. Bàn tay ấy không phải để ban tiền bạc một cách huyền hoặc, mà là để che chở, để nhắc ta sống thiện lành, làm việc chăm chỉ, giữ tâm ngay thẳng thì phúc lộc tự khắc tìm đến.

Quả Phật phủ quanh năm trên cành, hương thơm bền bỉ, như một lời nhắc về sự đủ đầy, viên mãn.

Về phong thủy, cây cảnh Phật thủ hợp với ban công hướng Đông hoặc Đông Nam, nơi có nắng sớm. Cây cảnh ưa sáng, ưa sạch sẽ.

Đặt cây cảnh ở nơi cao ráo, thoáng đãng, tránh để bụi bặm bám lên lá và quả, chính là cách giữ cho trường khí trong nhà được trong lành. Cây cảnh có phúc, nhà có lộc.

Cây cảnh thu hút tài lộc

2. Cây cảnh hút tiền: Gom góp từng chút bình yên

Nghe cái tên "cây hút tiền" đã thấy vừa mộc mạc vừa vui tai. Nhiều người bật cười vì cái tên quá thẳng thắn. Nhưng chính sự thẳng thắn ấy lại khiến ai cũng muốn mang một chậu về nhà.

Cái tên ấy gói trọn một ước nguyện rất đời: thu hút tài lộc, tích lũy của cải, giữ lại những gì may mắn.

Thực ra, cây cảnh hút tiền chính là sen đá ống điếu, tên khoa học là Crassula Ovata Hobbit, tên tiếng Anh là Hobbit Jade.

Cây cảnh không kén chọn

Đây là người bạn hiền lành nhất trong họ sen đá. Ai từng trồng sen đá đều hiểu, có loại rất đỏng đảnh, thiếu nắng một chút là rụng lá, tưới nhiều một chút là úng rễ. Nhưng sen đá ống điếu thì khác.

Cây cảnh không kén chọn, chỉ cần một chút nắng, một chút nước vừa đủ là đã sống khỏe, lá xanh bóng, mập mạp.

Lá của nó hình ống tròn, đầu lá lõm vào như chiếc muôi nhỏ, như đang chụm lại để hứng lấy giọt sương, hứng lấy tài lộc.

Cây cảnh lớn lên từng chút, lá dày lên từng ngày

Vào mùa đông, viền lá ửng đỏ lên như được tô son, nhìn rất sinh động. Đặt một chậu nhỏ xinh ở phòng khách hay trên kệ gỗ ban công, trông vừa hiện đại vừa an yên.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh hút tiền

Ý nghĩa phong thủy của cây nằm ở chính dáng lá. Lá mọng nước, tròn đầy tượng trưng cho sự tích trữ, cho kho báu. Mỗi chiếc lá như một túi tiền nhỏ.

Cây cảnh lớn lên từng chút, lá dày lên từng ngày, cũng giống như cách người ta làm ăn: không thể giàu sau một đêm, mà phải chắt chiu, gom góp từ những điều nhỏ nhất.

Cây cảnh hút tiền hợp với người mệnh Kim

Người ta hay tặng nhau chậu sen đá ống điếu khi tân gia, khai trương, với lời chúc "tiền tài liên tục, may mắn không ngừng". Nó không mang lại tiền bạc từ trên trời rơi xuống, mà nó mang lại cảm giác an tâm.

Mỗi sáng, nhìn thấy chậu cây vẫn xanh tốt, vẫn đang lớn lên, trong lòng tự dưng thấy vững vàng hơn, có niềm tin hơn để đi làm, để cố gắng. Tâm thế đó mới chính là thứ "hút tiền" bền vững nhất.

Cây cảnh hút tiền hợp với người mệnh Kim, mệnh Thổ và hợp đặt ở hướng Tây, nơi có nắng chiều vừa phải.

Màu đỏ trong veo, căng bóng

3. Cây cảnh kim ngân lượng: Đèn lồng đỏ thắp lửa cho ngôi nhà

Cây này có tên khoa học là Ardisia Crenata, thuộc họ Ardisiaceae. Dân gian ta quen gọi là cây kim ngân lượng, hay châu sa kim, có nơi gọi là cây bách lượng kim.

Nếu hai loại cây trên đẹp quanh năm thì kim ngân lượng lại đẹp nhất vào mùa đông. Khi muôn loài héo úa vì gió lạnh, nó vẫn xanh mướt. Và rồi, từ trong tán lá xanh thẫm ấy, từng chùm quả tròn xoe, đỏ mọng, sai trĩu cành đua nhau chín.

Màu đỏ trong veo, căng bóng như những viên san hô. Nhìn từ xa, cả cây như một cây đèn lồng, thắp lên hàng trăm đốm lửa nhỏ giữa nền trời xám lạnh.

Dân gian còn gọi cây cảnh này là "hạt giống giàu có"

Đặt một chậu kim ngân lượng trong nhà vào dịp Tết, không cần trang trí gì thêm, không khí lễ hội đã tràn về.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh kim ngân lượng

Tên gọi của nó tự thân đã là một lời chúc. "Kim" là vàng, "Ngân" là bạc, "Lượng" là đo lường, là sự dư dả. Kim ngân lượng tức là vàng bạc đầy nhà, đo không hết, đếm không xuể.

Dân gian còn gọi cây cảnh này là "hạt giống giàu có", tượng trưng cho sự sum vầy, đông con nhiều cháu, phúc lộc đề huề. Quả sai, hạt nhiều, chính là hình ảnh của sự sinh sôi, nảy nở.

Cây cảnh xanh quanh năm

Về phong thủy, màu đỏ của quả thuộc hành Hỏa, hành Hỏa sinh Thổ, rất vượng cho tài lộc và sự ấm cúng trong gia đình. Sắc đỏ còn giúp xua đi khí lạnh, mang lại năng lượng tích cực.

Cây cảnh kim ngân lượng với tán lá xanh quanh năm và quả đỏ bền đến mấy tháng trời, tượng trưng cho sự kiên trì, cho sức sống bền bỉ dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Trồng cây này trong nhà, bạn nên đặt ở nơi có ánh sáng tán xạ, tránh nắng gắt buổi trưa. Cây cảnh ưa ẩm vừa phải. Khi cây ra quả, đừng hái vội, hãy để quả chín tự nhiên trên cành càng lâu càng tốt, vì đó là lúc cây đang tụ khí, giữ lộc cho gia chủ.

Cây cảnh ưa ẩm vừa phải

Nói cho cùng, trồng hoa không chỉ là để nhà có thêm màu xanh. Ở tầng sâu hơn, đó là cách ta gieo một niềm hy vọng cho chính mình.

Từ một hạt giống, một cành giâm, đến khi nảy mầm, ra lá non, đâm chồi rồi nở hoa kết trái - mỗi bước lớn lên của cái cây đều in dấu tay chăm sóc và cả niềm hy vọng của người trồng.

Tưới một gáo nước, bón một nắm phân, tỉa một cành khô, thay một chiếc chậu mới - những việc tưởng như lặt vặt ấy, thực chất lại là cách chúng ta đang vun đắp cho chính đời sống của mình. Bạn chăm cây như thế nào, đời sống sẽ hồi đáp lại như thế ấy.

Cây cảnh sẽ hồi báo cho bạn

Cuộc sống bây giờ áp lực quá. Nhiều người sau giờ làm chỉ muốn đổ người xuống sofa, lướt điện thoại đến mỏi cả mắt mà trong lòng vẫn thấy trống rỗng.

Nhưng chỉ cần đứng giữa mấy chậu cây do chính tay mình chăm, chạm vào chiếc lá dày dặn, hít một hơi hương thơm thoang thoảng, tự dưng bao nhiêu bực dọc tan biến.

Trồng một cái cây, nhìn thì là chăm hoa chăm lá, nhưng sâu xa hơn là đang tìm một lối thoát cho tâm mình. Khi căn phòng có gió, có nắng, có màu xanh, lòng người tự khắc dịu lại. Tâm an thì nhà mới yên, nhà yên thì vạn sự mới thuận.

Tâm an thì nhà mới yên

Phật thủ cho ta phúc lành và sự che chở, hút tiền cho ta sự chăm chỉ và niềm tin vào tích lũy, kim ngân lượng cho ta sự ấm áp và niềm vui sum vầy.

Ba chậu cây nhỏ trong nhà, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy chúng vẫn ở đó, vẫn lớn lên, vẫn xanh tươi, ta sẽ hiểu ra một triết lý rất giản dị: Cuộc sống, suy cho cùng, không cần quá nhiều điều lớn lao.

Chỉ cần một góc nhỏ bình yên, một chút xanh để ngắm, một chút hương để hít thở, một chút hy vọng để vun trồng mỗi ngày. Khi tâm đã an, lòng đã vững, thì tự khắc, vận may sẽ tìm đến như nắng tìm đến ban công.