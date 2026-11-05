Căn nhà "siêu nhỏ" 18m2 cho gia đình 4 người của mỹ nhân Việt khiến 1,5 triệu người tò mò: Bên trong có gì đặc biệt?

Trương Mỹ Nhân sinh năm 1995, từng đoạt giải Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Khi đang trên đà phát triển sự nghiệp, Trương Mỹ Nhân bất ngờ công bố chuyện đã sinh con cho Phí Ngọc Hưng. Đến năm 2023, Trương Mỹ Nhân sinh thêm con gái thứ 2.

Gia đình cô hiện sinh sống trong một cơ ngơi khang trang, hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên, mới đây, người đẹp lại khiến cộng đồng mạng chú ý khi lần đầu hé lộ một căn nhà nhỏ khác mà cô đã mua từ khá lâu.

Màn house tour nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đạt hơn 1,5 triệu lượt xem trên TikTok. Theo chia sẻ của Trương Mỹ Nhân, căn nhà được mua trước đó nhưng đến gần đây cô mới bắt tay sửa sang, cải tạo để đưa vào sử dụng. Khác với hình dung về một không gian sống xa hoa của người nổi tiếng, ngôi nhà có diện tích khiêm tốn, thiết kế đơn giản và chủ yếu phục vụ công việc kinh doanh, lưu trữ hàng hóa cũng như livestream.

Tầng 1 không có phòng khách, căn bếp nhỏ đến mức chủ nhà gọi là "bé xíu"

Vì mục đích chính là phục vụ công việc nên Trương Mỹ Nhân không đặt nặng việc trang trí hay bố trí nhiều khu vực sinh hoạt. Tầng một không dành diện tích cho phòng khách mà chủ yếu được tận dụng làm nơi để xe. Ngay cạnh đó là căn bếp nhỏ gọn, được người đẹp hài hước mô tả là "căn bếp nhỏ xíu, mọi thứ đều bé".

Dù diện tích hạn chế, khu vực bếp vẫn được sắp xếp ngăn nắp, có những thiết bị và vật dụng cần thiết để chủ nhà chuẩn bị các bữa ăn đơn giản. Cách bố trí này cho thấy sự ưu tiên rõ ràng về công năng: không cần quá rộng nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Khu vực cầu thang cũng được thiết kế tối giản, hạn chế các chi tiết trang trí rườm rà. Những đường nét gọn gàng giúp không gian bớt cảm giác chật chội, đồng thời thuận tiện cho việc di chuyển giữa các tầng.

Tầng 2 và tầng 3 được cải tạo thành không gian kinh doanh, livestream

Lên tầng 2, Trương Mỹ Nhân bố trí một căn phòng có diện tích khoảng mười mấy đến hơn 20m², chủ yếu dùng để lưu trữ hàng hóa phục vụ công việc kinh doanh. Các kệ được sắp xếp gọn gàng, giúp tận dụng diện tích và thuận tiện khi tìm kiếm, lấy sản phẩm.

Dù không gian không quá rộng, căn phòng vẫn khá sáng sủa nhờ ô cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên. Người đẹp còn lắp thêm điều hòa để tạo sự thoải mái khi làm việc, nhất là trong những ngày thời tiết nóng bức.

Trong khi đó, tầng 3 là khu vực được Trương Mỹ Nhân dành nhiều tâm huyết nhất. Đây là nơi cô trực tiếp thực hiện các buổi livestream nên được đầu tư kỹ lưỡng về thiết bị và ánh sáng. Nàng Á hậu tiết lộ đã mất hơn một tháng để sửa sang, hoàn thiện căn phòng này.

Không gian được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, máy ảnh, micro cùng nhiều thiết bị hỗ trợ hiện đại. Bên cạnh đó, điều hòa và quạt treo tường cũng được lắp đặt để bảo đảm sự thoải mái trong quá trình làm việc. Ô cửa sổ lớn tiếp tục là điểm cộng, giúp căn phòng đón ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thông thoáng.

Có thể thấy, căn nhà nhỏ của Trương Mỹ Nhân không được thiết kế để phô diễn sự xa hoa mà hướng đến nhu cầu sử dụng thực tế. Mỗi tầng đảm nhận một chức năng riêng, từ để xe, nấu nướng đến lưu trữ hàng hóa và làm việc. Chính cách tận dụng diện tích hợp lý, biến một căn nhà khiêm tốn thành không gian kinh doanh đa năng đã khiến màn house tour của người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm.