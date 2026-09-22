Ngôi nhà đưa hình ảnh nhà sàn Bắc Bộ vào không gian sống

Ngôi nhà được xây dựng giữa khu vực đô thị ngày càng đông đúc, trong khi gia chủ mong muốn có một nơi ở yên tĩnh cho những năm tháng tuổi già. Thay vì để công trình tiếp xúc trực tiếp với phố thị, cảnh quan được tổ chức thành lớp chuyển tiếp giữa bên ngoài và không gian sống.

Cây xanh với nhiều tầng cao thấp được trồng xen kẽ quanh nhà, kết hợp hồ nước và đá cuội. Nhờ đó, từ khi bước qua cửa, người ở đã đi qua những lớp cảnh quan trước khi tiếp cận các không gian bên trong. Khoảng xanh cũng tạo nên sự tách biệt tương đối giữa ngôi nhà và môi trường đô thị xung quanh.

Nếu sân vườn tạo nên diện mạo bên ngoài thì chất liệu gỗ trở thành một phần đáng chú ý trong không gian sống. Đặc biệt tại tầng hai, thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh nhà sàn Bắc Bộ. Hàng hiên được bố trí để đón ánh sáng, phía trên là trần gỗ, trong khi một số chi tiết thổ cẩm được đưa vào nội thất như những gợi nhắc về văn hóa truyền thống.

Bảng vật liệu của công trình chủ yếu gồm gỗ, đá và gạch đất nung. Các bề mặt được giữ vẻ tự nhiên thay vì xử lý quá bóng, qua đó duy trì cảm giác mộc mạc xuyên suốt từ sân vườn vào bên trong nhà.

Cách tổ chức này tạo nên hai lớp trải nghiệm song song: một khu vườn nhiều cây xanh phù hợp với khí hậu và đời sống ở phố biển, cùng không gian bên trong mang những gợi nhắc về kiến trúc Bắc Bộ.

Giữa khu đất 528m², diện tích không được sử dụng chỉ để mở rộng phần nhà ở. Cây xanh, mặt nước và những khoảng chuyển tiếp được dành một phần đáng kể, tạo môi trường sống gần thiên nhiên cho gia chủ khi về già.