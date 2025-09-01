Cơn ác mộng việc làm phủ bóng giới trẻ nơi từng dẫn dắt kinh tế châu Âu

Theo số liệu từ trang tìm việc Adzuna, số lượng tin tuyển dụng cho sinh viên mới ra trường, học nghề và vị trí sơ cấp giảm 4,5% trong tháng 7, xuống dưới 210.000. Đây chỉ chiếm khoảng 20% tổng số việc làm, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 27% trong giai đoạn 2022–2024 và là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020, khi nền kinh tế còn chịu lệnh phong tỏa vì Covid-19.

Sự suy giảm này khiến người tìm việc lần đầu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, do họ dễ bị tác động bởi các đợt “đóng băng tuyển dụng” của doanh nghiệp.

Áp lực việc làm đeo bám người trẻ

Những yếu tố nào đang khiến tuyển dụng chững lại?

Các doanh nghiệp Anh đang tạm dừng tuyển dụng để đối phó với gói tăng thuế 26 tỷ bảng (tương đương 35 tỷ USD) của chính phủ Lao động và mức lương tối thiểu mới cao hơn. Đồng thời, sự trỗi dậy của AI cũng làm thay đổi kế hoạch nhân sự, khi nhiều công việc sơ cấp hoặc văn phòng – vốn dễ thay thế bởi máy móc – bị cắt giảm.

Thực tế, số lượng vị trí dành cho sinh viên tốt nghiệp đã giảm tới 28% trong năm qua, nhanh gấp gần 4 lần so với mức giảm của nhóm việc làm sơ cấp nói chung. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên đã lên 14,1% trong 3 tháng đến tháng 6, cao hơn 2 điểm so với giai đoạn trước Covid.

Bức tranh việc làm chung tại Anh hiện nay ra sao?

Tổng số tin tuyển dụng tại Anh trong tháng 7 giảm còn gần 865.000, tức giảm 1,2% so với tháng trước. Trong đó, lĩnh vực y tế giảm mạnh, nhưng phần nào được bù đắp nhờ sự tăng trưởng hai con số trong xây dựng.

Ngoài ra, xu hướng chuyển dịch từ tuyển dụng nhân viên toàn thời gian sang bán thời gian ngày càng rõ rệt. Kể từ tháng 4 – khi mức lương tối thiểu và thuế tăng – số tin tuyển dụng hợp đồng đã tăng 22%, trong khi vị trí làm việc lâu dài giảm 9%.