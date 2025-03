Ngành nghề nào có thu nhập bình quân cao nhất hiện nay?

Báo cáo thị trường tuyển dụng thường niên 2024 - 2025 do TopCV vừa phát hành cung cấp cái nhìn toàn diện về cung - cầu nhân lực và xu hướng thị trường lao động trong kỷ nguyên AI. Báo cáo dựa trên khảo sát 3.000 doanh nghiệp và người lao động, cùng hơn 300.000 tin tuyển dụng trên nền tảng TopCV.vn. Qua đó, phản ánh rõ sự phân hóa về mức lương giữa các ngành nghề cũng như những thay đổi trong nhu cầu nhân lực.

Ngành Công nghệ thông tin (IT) - phần mềm tiếp tục đứng đầu về thu nhập, nhưng mức lương giữa các cấp bậc có sự chênh lệch đáng kể. (Ảnh minh họa)

Lĩnh vực Công nghệ thông tin (IT) – phần mềm tiếp tục duy trì vị thế là ngành có thu nhập cao nhất. Mức lương trung bình của chuyên viên IT đạt 24,5 triệu đồng/tháng, trưởng nhóm khoảng 35 triệu đồng/tháng, trong khi quản lý và trưởng phòng lên tới 52 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, mức lương của nhóm quản lý và trưởng phòng đã tăng gần 30% so với năm ngoái, phản ánh nhu cầu ngày càng cao đối với nhân sự cấp cao trong ngành này.

Tuy nhiên, ở các vị trí đầu vào, mức thu nhập của nhân sự IT lại không có sự chênh lệch đáng kể so với các ngành khác. Cụ thể, thực tập sinh IT chỉ nhận khoảng 3 triệu đồng/tháng, nhân sự dưới 1 năm kinh nghiệm có mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng, nhân sự có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm nhận trung bình 11 triệu đồng/tháng, và từ 3 năm kinh nghiệm trở lên có thể đạt 20 triệu đồng/tháng.

Xếp ngay sau IT, ngành ngân hàng có mức lương cạnh tranh, với chuyên viên nhận khoảng 18 triệu đồng/tháng, trưởng nhóm 27 triệu đồng/tháng, và trưởng phòng 39 triệu đồng/tháng. So với năm trước, mức lương của ngành này không có sự biến động lớn, nhưng vẫn thuộc nhóm ngành có thu nhập cao trên thị trường.

Trong khi đó, các ngành sản xuất, xây dựng và logistics có mức lương thấp hơn đáng kể. Thu nhập của quản lý/trưởng phòng trong các ngành này chỉ dao động quanh mức 26 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so với nhóm ngành công nghệ và tài chính.

Với các ngành nghề như giáo dục, y tế, xuất nhập khẩu, bất động sản và kinh doanh - bán hàng, mức lương thực tập sinh trung bình vào khoảng 5 triệu đồng/tháng. Nhân sự dưới 1 năm kinh nghiệm có thu nhập từ 9 - 14 triệu đồng/tháng, trong khi những người có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm có thể đạt mức 14 - 19,5 triệu đồng/tháng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động đáng kể đến chiến lược vận hành và tuyển dụng của doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Báo cáo cũng chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động. Kết quả khảo sát cho thấy 62,1% doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng AI vào quy trình vận hành ở nhiều cấp độ khác nhau, trong khi 38,7% còn lại chưa sẵn sàng, do chưa nhận thấy tác động rõ rệt của AI đối với hiệu quả kinh doanh.

Dự báo trong năm 2025, thị trường tuyển dụng sẽ có nhiều biến động, với sự tập trung vào các vị trí đặc thù, cả tuyển mới lẫn thay thế. Ngành kinh doanh/bán hàng tiếp tục đứng đầu về nhu cầu nhân lực trong ba năm liên tiếp và dự kiến tăng trưởng mạnh, với mức tăng tuyển dụng khoảng 8,3%.

Theo khảo sát, 62,5% doanh nghiệp cho biết việc mở rộng kinh doanh và tăng trưởng thị trường là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2024 - 2025. Để thực hiện mục tiêu này, 47,6% doanh nghiệp xác định kinh doanh/bán hàng là lĩnh vực tuyển dụng trọng điểm, đặc biệt ưu tiên nhân sự có 2 - 3 năm kinh nghiệm, tiếp theo là nhóm có 1 - 2 năm kinh nghiệm.

Ngoài nhóm kinh doanh/bán hàng, ngành IT - phần mềm vẫn có nhu cầu tuyển dụng cao, đặc biệt với các ứng viên có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm hoặc chuyên viên có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm. Một số ngành khác cũng ghi nhận mức tuyển dụng đáng chú ý, bao gồm marketing/truyền thông/quảng cáo (9,3%), dịch vụ chăm sóc khách hàng (5,1%) và nhân sự (4%).

So với báo cáo năm 2023 - 2024, nhu cầu tuyển dụng trong nhóm kinh doanh/bán hàng tiếp tục tăng, trong khi IT - phần mềm giảm nhẹ khoảng 1%, nhưng vẫn nằm trong nhóm ngành "khát" nhân lực.