Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang giảm kịch sàn, trắng bên mua sau tin Chủ tịch bị bắt

Cụ thể, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị bán tháo, trắng bên mua, giảm kịch sàn xuống 68.800 đồng/cp. Trước đó, trong phiên sáng nay, giá cổ phiếu DGC từng có thời điểm tăng lên 75.500 đồng/cp.

Áp lực bán cổ phiếu DGC gia tăng mạnh sau khi thông tin liên quan đến sai phạm tại doanh nghiệp này được cơ quan chức năng công bố.

Cụ thể, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, C03 khởi tố đối 14 bị can, trong đó có ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.

Cổ phiếu DGC trắng bên mua. (Ảnh chụp màn hình)

Cổ phiếu DGC giảm kịch sàn ngược chiều với đà tăng mạnh của toàn thị trường.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 17/3, hàng trăm mã cổ phiếu đồng loạt tăng điểm, sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử. Sau hơn 1 giờ giao dịch, VN-Index tăng hơn 30 điểm lên trên 1.720 điểm.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 32,57 điểm (+1,92%), lên 1.725,78 điểm. Sàn HOSE có 223 mã tăng và 81 mã giảm.

Trong nhóm bluechip, 28 cổ phiếu tăng điểm, chỉ có SHB và GAS về tham chiếu. Các cổ phiếu Vingroup tăng tốt nhất với VHM tăng 4,4% lên 104.400 đồng, VRE tăng 3,1% lên 26.700 đồng, VIC tăng 2,8% lên 148.700 đồng.Cùng với đó, LPB và MWG tăng hơn 3%, lên lần lượt 43.300 đồng và 83.100 đồng. Một số mã như VCB, MBB HPG, STB, GVR, SSI, FPT, MSN nhích từ 2% đến gần 3%.

Trên sàn HNX, tạm dừng phiên sáng 17/3, có 81 mã tăng và 42 mã giảm. HNX-Index tăng 2,35 điểm (+0,96%), lên 248,09 điểm. UpCoM-Index tăng 0,81 điểm (+0,65%), lên 125,85 điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/3, VN-Index tăng 17,08 điểm (+1,01%), lên mức 1.710,29 điểm. Toàn sàn HoSE có 179 mã tăng, 147 mã giảm và 54 mã đứng giá. Nhóm VN30 có 23 mã tăng, 6 mã giảm và 1 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 20,66 (+1,11%), lên mức 1.873,65 điểm.

Đà tăng của toàn thị trường được nâng đỡ bởi nhóm Gelex là GEX và GEE với mức tăng lần lượt 4,8% và 7,97%. Một số cổ phiếu công ty chứng khoán như VPX (+4,68%), VCK (+6,89%), VIX (+4,32%), TCX (6,9%).

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 1,12 điểm (+0,46%) lên mức 246,86 điểm. Toàn sàn có 75 mã tăng, 66 mã giảm và 59 mã đứng giá. UpCoM-Index tăng 0,47 điểm, lên 125,51 điểm. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt trên 27.000 tỷ đồng.