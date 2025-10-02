Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cổ phiếu của công ty bất động sản bị thao túng

Sự kiện: Chỉ số chứng khoán
Trong vòng 2 năm, một cá nhân đã sử dụng 92 tài khoản để liên tục mua bán cổ phiếu của một công ty bất động sản, nhằm tạo cung cầu giả và thao túng giá.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn liên quan đến hành vi thao túng và mượn tài khoản giao dịch để thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Công ty An Gia; mã AGG).

Về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Hồ Thành Trung (ngụ phường Bình Trưng, TPHCM) số tiền 1,5 tỷ đồng.

Từ ngày 1/12/2020 đến 31/12/2022, ông Trung đã sử dụng 92 tài khoản để liên tục mua bán cổ phiếu AGG giữa các tài khoản nhằm tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu này.

Trong số 92 tài khoản nói trên có: 4 tài khoản đứng tên ông Trung, 2 tài khoản đứng tên CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang (Công ty Trường Giang) và 86 tài khoản của 27 nhà đầu tư khác.

Một dự án tại TPHCM do Công ty An Gia phát triển. Ảnh: AGG

Một dự án tại TPHCM do Công ty An Gia phát triển. Ảnh: AGG

Công ty Trường Giang bị xử phạt hành chính 3 tỷ đồng về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Trong giai đoạn trên, công ty này đã ủy quyền cho ông Trung thực hiện giao dịch chứng khoán, nộp – rút tiền, quản lý và đầu tư đối với 2 tài khoản của công ty.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định việc ủy quyền này đã giúp sức cho ông Trung thực hiện hành vi thao túng giá cổ phiếu AGG.

Về biện pháp ngăn chặn, cơ quan này quyết định cấm ông Trung và Công ty Trường Giang giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 1/10.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt hành chính 26 cá nhân và đình chỉ giao dịch 9 tháng.

Ngoài ra, kể từ ngày 1/10, các cá nhân này còn bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong thời hạn 2 năm.

Công ty Trường Giang có trụ sở tại số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TPHCM – cũng là nơi đặt trụ sở của Công ty An Gia. Dù không giữ chức vụ gì, nhưng tính đến tháng 6/2025, ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch HĐQT Công ty An Gia – vẫn đang nắm giữ 24,6% vốn tại Công ty Trường Giang.

Theo Anh Phương

Nguồn: [Link nguồn]

01/10/2025 11:11 AM (GMT+7)
