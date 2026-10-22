Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15h ngày 22/10.

Theo đó, giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít so với kỳ trước.

Xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Ngược chiều với xăng, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 300 đồng/lít; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut. Các mặt hàng đều không chi sử dụng quỹ.

Giá xăng giảm mạnh.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 15/10), giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 732 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 26.971 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng hạ tới 1.225 đồng/lít, xuống mức 27.029 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 22 đồng/lít, xuống mức giá không cao hơn 29.106 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh tăng 1.043 đồng/kg, giá bán lên tối đa 22.135 đồng/kg.

Sau kỳ điều hành ngày 15/10, có 14 thương nhân đầu mối đã chủ động giảm thêm 300-350 đồng/lít xăng dầu so với mức giá mà liên bộ Công Thương - Tài chính công bố, góp phần giảm áp lực chi phí nhiên liệu đối với người dân và doanh nghiệp.

Việc các thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm giá bán trong kỳ điều hành góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí.

Giá xăng dầu được điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: Thạch Thảo

Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự phối hợp giữa điều hành của cơ quan quản lý và trách nhiệm chia sẻ của doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với việc ổn định thị trường, hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trên thị trường thế giới, trong tuần trước, giá dầu ghi nhận tuần tăng mạnh. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent tăng gần 5%, còn giá dầu WTI tăng hơn 10%.

Sang tuần này, giá dầu quốc tế có xu hướng đi lên, sau khi hạ nhiệt ở 2 phiên đầu tuần. Giá dầu Brent đã vượt mức 110 USD/thùng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 12h57' ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng lên mức 111,1 USD/thùng, tăng 2,11%, trong khi giá dầu WTI niêm yết ở mức 99,02 USD/thùng, tăng 1,92% so với phiên liền trước.