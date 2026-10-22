Hàng hóa bị cướp trong bạo loạn ở Pháp xuất hiện trên trang bán lại

Các nhà bán lẻ lớn, trong đó có những tập đoàn cao cấp như Louis Vuitton, Rolex và chuỗi bán lẻ mỹ phẩm Sephora, đều bị cuốn vào làn sóng bạo loạn tại Pháp, khi nhiều người lợi dụng các cuộc biểu tình để đập phá, cướp bóc, hôi của. Tổn thất do mất cắp ước tính lên tới hàng trăm triệu USD.

Nhiều bài đăng rao bán các mặt hàng bị nghi ngờ là đồ cướp bóc xuất hiện trên nền tảng Vinted, một trong những sàn giao dịch đồ cũ lớn nhất châu Âu. Pháp, Anh và Italy nằm trong số những thị trường lớn nhất của nền tảng này.

Đại diện công ty Vinted ngày 20/10 cho biết đã "hành động tức thì để phát hiện và gỡ bỏ các bài đăng liên quan đến hành vi cướp phá".

"Vinted nghiêm cấm việc bán hoặc gạ gẫm mua bán hàng hóa trộm cắp và chúng tôi hoàn toàn không dung thứ cho hành vi này", công ty tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh đã "tăng cường giám sát các bài đăng có dấu hiệu nghi vấn".

Cảnh tan hoang tại một cửa hàng kính mắt ở Paris hôm 19/10. Ảnh: Guardian

Các tài khoản vi phạm quy định có thể phải đối mặt với án phạt khóa vĩnh viễn. Theo Vinted, công ty đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và giới chức Pháp để "phát hiện cũng như ngăn chặn các rủi ro mới nổi và các hành vi ác ý".

Serge Papin, Bộ trưởng phụ trách các doanh nghiệp nhỏ của Pháp, cho hay giới chức đã triệu tập một cuộc họp hôm 19/10 với các đơn vị vận hành sàn thương mại điện tử như Vinted, eBay, cùng các quan chức từ Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp.

Ông Papin ngày 20/10 cho hay các nền tảng thương mại điện tử đã cam kết rà soát và gỡ bỏ quảng cáo rao bán đồ cướp bóc. Ông nhấn mạnh chính phủ Pháp đang giám sát hoạt động bán hàng và cảnh báo rằng bất kỳ ai bán hàng trộm cắp sẽ bị truy vết và xử lý theo pháp luật.

Đám đông phá vỡ cửa bảo vệ, chui vào siêu thị Franprix ở Paris để cướp bóc hôm 17/10. Ảnh: AFP

Khoảng 550.000 - 800.000 người hôm 17/10 tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp. Phần lớn người biểu tình tuần hành ôn hòa trên đường phố, nhưng tại nhiều địa điểm, những nhóm người trẻ bịt mặt đã đốt phá xe cộ, đột nhập vào cửa hàng để hôi của và hành động quá khích.

Cảnh sát Pháp đã bắt hơn 2.500 người có hành vi bạo lực và đang ráo riết truy tìm những phần tử quá khích, hôi của, cướp phá.