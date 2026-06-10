Chuyện gì đang xảy ra với vàng miếng SJC, vàng nhẫn?

Sáng 10-6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng.

Theo đó, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,8 triệu đồng/lượng so với ngày trước đó.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% cũng "bốc hơi" 3,8 triệu đồng/lượng, xuống còn 134,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,8 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Đà giảm sâu khiến nhiều nhà đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh rơi vào tình trạng thua lỗ nặng.

Anh Thanh Vũ (ngụ TPHCM) từng xếp hàng nhiều giờ để mua 3 lượng vàng dịp vía Thần Tài với giá hơn 185 triệu đồng/lượng, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng và có thể vượt mốc 200 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, diễn biến ngược lại của thị trường khiến anh đang lỗ tổng cộng 135 triệu đồng tính theo giá bán. "Nhìn giá vàng rớt mạnh, tôi thực sự hoảng loạn. Có nhiều thông tin trên mạng nói rằng giá vàng sẽ rớt xuống dưới 100 triệu đồng/lượng" - anh Vũ chia sẻ.

Trên các diễn đàn, hội nhóm về vàng, không ít nhà đầu tư cũng bày tỏ tâm lý lo lắng khi mua vào ở vùng giá cao. Dù vậy, vẫn có ý kiến lạc quan cho rằng nhịp giảm hiện tại chỉ mang tính ngắn hạn và giá vàng có thể quay lại vùng đỉnh vào cuối năm 2026.

Đà giảm của giá vàng trong nước cùng chiều với thị trường quốc tế, khi vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày, giá vàng giao ngay đang lao xuống mức 4.178 USD/ounce, giảm hơn 180 USD so với đỉnh 4.362 USD/ounce trong phiên đêm trước.

Giá vàng tiếp tục giảm mạnh trong sáng 10-6

Theo giới phân tích, đà sụt giảm của giá vàng chủ yếu chịu tác động từ báo cáo việc làm tích cực của Mỹ công bố cuối tuần qua.

Dữ liệu này làm gia tăng kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, khiến nhà đầu tư rút vốn khỏi vàng. Đồng thời, các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực cũng góp phần gia tăng áp lực bán.

Yếu tố địa chính trị, như căng thẳng tại eo biển Hormuz, vẫn được theo dõi nhưng không còn là động lực chính. Những tín hiệu gần đây cho thấy rủi ro có thể được kiểm soát thông qua đàm phán giữa Mỹ và Iran, thậm chí khả năng đạt được thỏa thuận đang được đánh giá cao hơn.

Giới phân tích nhận định thị trường vàng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, khi nhà đầu tư chuyển trọng tâm sang các dữ liệu kinh tế vĩ mô, đặc biệt là lạm phát và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thay vì các yếu tố rủi ro ngắn hạn.

Trong ngắn hạn, thị trường tiếp tục chờ đợi các chỉ số quan trọng như CPI và PPI của Mỹ, dự kiến công bố trong ngày 10 và 11-6, nhằm xác định rõ hơn triển vọng lãi suất thời gian tới.