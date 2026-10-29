Chuỗi phòng tập California đóng cửa hàng loạt: Nhân viên lo lắng vì bị nợ lương suốt nhiều tháng

Gói VVIP của California Fitness & Yoga lên đến hàng trăm triệu đồng

Như Dân Việt đã thông tin, trong hai ngày 24-25/10, California Fitness & Yoga liên tiếp thông báo đến khách hàng về việc tạm dừng hoạt động 4 cơ sở tại Hà Nội, gồm Cali Times City, Cali Hàng Da, Cali Mipec và Cali Centuryon Royal City.

Theo thông báo, thời gian tạm ngừng của các cơ sở này kéo dài từ ngày 26/10 đến hết ngày 31/10, với lý do liên quan đến vận hành.

Trước đó, hội viên tại 3 cơ sở khác ở Hà Nội là Sky City, Mac Plaza và Vincom Star City cũng nhận được thông báo tương tự. Như vậy, cả 7 cơ sở của hệ thống tại Hà Nội đều tạm ngừng hoạt động đến hết tháng 10.

California Fitness & Yoga Hàng Da đã đóng cửa. Ảnh: Đình Việt.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi điều chỉnh hoạt động của chuỗi phòng tập California kể từ đầu tháng 10.

Tại TP.HCM, các cơ sở Hùng Vương Plaza, SC VivoCity, Parkson Flemington, Pico Plaza, GoldView, Landmark 81, Cali Tower và Gigamall cũng thông báo tạm ngừng hoạt động đến hết tháng. Một số chi nhánh tại Đà Nẵng, Đồng Nai và Nha Trang cũng ghi nhận diễn biến tương tự.

Ngày 19/10, ông Dane Fort, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch California Fitness & Yoga, lên tiếng nhận trách nhiệm về những hạn chế trong công tác quản lý và vận hành hệ thống.

Theo thông tin trên website chính thức của California Fitness & Yoga, tính đến tháng 10/2026, hệ thống còn 16 cơ sở, gồm 8 điểm tại TP.HCM, 7 điểm tại Hà Nội và 1 điểm tại Nha Trang. So với quy mô 35 phòng tập trên cả nước vào năm 2025, số cơ sở hiện tại đã giảm hơn 54%.

Không chỉ đối mặt với những xáo trộn trong hoạt động, doanh nghiệp còn bị phản ánh chậm thanh toán tiền lương, hoa hồng và đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, huấn luyện viên trong nhiều tháng.

Đáng chú ý, California Fitness & Yoga mới đây có tên trong danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên do Bảo hiểm xã hội TP.HCM công bố. Số tiền chậm đóng được ghi nhận ở mức hơn 6,5 tỉ đồng, liên quan đến quyền lợi của 550 lao động.

Hợp đồng hội viên của một khách hàng tại California Fitness & Yoga. Ảnh bạn đọc cung cấp.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, California Fitness & Yoga đang cung cấp đến 10 hạng thẻ khác nhau, mức giá trung bình mỗi tháng từ 670.000 đồng đến 3,2 triệu đồng.

Trong đó, 4 hạng thẻ phổ biến gồm Platinum, Premier Diamond/Diamond Plus, Iconic và Centuryon. Trong đó, Platinum là hạng thẻ tiêu chuẩn, giá niêm yết là từ 760.000 đồng đến 920.000 đồng mỗi tháng.

Tiếp đến, thẻ Premier có giá niêm yết hơn 1 triệu đồng/tháng, khách hàng mua gói dài hạn sẽ còn khoảng 16 triệu đồng cho 24 tháng. Phí gia hạn thẻ hàng năm từ 1 triệu đồng.

Hạng cao nhất là thẻ Iconic, theo giới thiệu của California Fitness & Yoga, đây hạng thẻ VVIP cao cấp, giá niêm yết trên website lên đến 106 triệu đồng cho 12 tháng, cùng với phí gia hạn hàng năm là 3,9 triệu đồng.

PT bị nợ lương suốt nhiều tháng, hội viên bức xúc không biết kêu ai

Ở một diễn biến liên quan, sau khi California Fitness & Yoga ở thông báo tạm ngừng hoạt động ở tất cả 7 cơ sở ở Hà Nội và nhiều cơ sở khác trên cả nước, nhiều hội viên tỏ ra bất ngờ và hoang mang vì đã đóng tiền. Số khác thì mong California Fitness & Yoga sớm vượt qua khó khăn, mở cửa trở lại.

Chị Nguyễn Minh Huệ (trú phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, mình là hội viên của California Fitness & Yoga, cơ sở tại Royal City từ nhiều năm nay. Hiện tại đang sử dụng gói tập 2 năm của California Fitness & Yoga, và còn 6 tháng nữa mới hết hạn.

“Gói 2 năm của tôi mua với giá 11.4 triệu đồng, có khăn, nước uống, hiện còn 6 tháng nữa mới hết hạn, quy đổi ra thì khoảng 2.8 triệu đồng. Số tiền này tôi xác định là mất trắng” – chị Huệ chia sẻ.

Tuy xác định mất tiền nhưng chị Huệ cho rằng, mình còn may mắn hơn nhiều hội viên khác vì có những người mua gói vài vài chục đến cả trăm triệu đồng và đang còn hạn. Thậm chí có người mới gia hạn hoặc nâng cấp lên gói VVIP thì cơ sở ngừng hoạt động.

“Thật sư đây là một nơi tập tốt nên tôi mong họ sớm hoạt động trở lại. Nếu không thì phải có phương án để đảm bảo quyền lợi cho hàng nghìn hội viên, nhân viên. Tại cơ sở của tôi, có trường hợp cả hai vợ chồng cùng làm PT, hiện đang bị nợ khoảng 70 triệu tiền lương” – chị Huệ nói.

Tương tự, chị Minh Lâm (Hà Nội) cho biết, một tuần qua đã phải tạm ngừng tập luyện do chi nhánh gần nhà đóng cửa, dù vẫn còn thời hạn sử dụng gói hội viên dài hạn.

Chị Minh Lâm đã chi khoảng 20 triệu đồng cho gói thời hạn 5 năm. Với khoảng 333.000 đồng/tháng, chị được hưởng trọn gói dịch vụ từ khăn tắm, nước… đến việc được tập tự do ở tất cả chi nhánh thuộc hệ thống. Hiện tại, chị vẫn đợi động thái từ California Fitness & Yoga.

Ngày 19/10, ông Dane Fort, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch California Fitness & Yoga lên tiếng nhận trách nhiệm về những hạn chế trong công tác quản lý và vận hành hệ thống. Ảnh chụp màn hình.

Là PT tại một cơ sở của California Fitness & Yoga ở TP.HCM, anh V.K cho biết, đang rất hoang vì bị California Fitness & Yoga nợ lương suốt nhiều tháng nay và đã làm nhiều cách để đòi quyền lợi nhưng không có kết quả. Bất lực, anh K. phải viết tâm thư lên mạng để cầu cứu.

Theo anh K., California Fitness & Yoga là nơi anh dành trọn tâm huyết, mồ hôi và sức trẻ để đồng hành cùng sức khỏe của hàng trăm hội viên. Nhưng hôm nay, chính mình lại rơi vào cảnh kiệt quệ và bế tắc nhất.

​Tính đến thời điểm hiện tại, California Fitness & Yoga đã nợ lương và hoa hồng của anh K. cùng nhiều PT khác suốt 3 - 4 tháng liên tiếp.

“Trong suốt khoảng thời gian đó, dù túi tiền đã cạn, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt phí và gánh nặng gia đình đè nặng lên vai mỗi ngày, chúng tôi vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi khi bước lên sàn tập.

Chúng tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm với từng buổi tập của khách hàng vì sự tôn trọng nghề nghiệp và tình cảm dành cho các anh chị hội viên” – anh K chia sẻ.

​Nam PT bức xúc, đáp lại sự cống hiến và kiên nhẫn đó là sự im lặng hoặc những lời hứa hẹn vòng vo, thiếu thỏa đáng từ phía Ban lãnh đạo California Fitness & Yoga. Không một lộ trình thanh toán rõ ràng, không một lời giải thích minh bạch.

“Cuộc sống hiện tại của tôi đang bị đảo lộn nghiêm trọng và tương lai phía trước thực sự bị đe dọa khi công sức lao động chân chính suốt nhiều tháng trời bị giữ lại vô thời hạn. Khi mọi nỗ lực đối thoại nội bộ đều đi vào ngõ cụt, tôi buộc phải viết đơn cầu cứu và đăng lên mạng” – anh K. thông tin.